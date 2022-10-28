"Поки Росія вбиває українців": Netflix анонсував роль росіянина у 7 сезоні "Еліти"
Уродженець Тули, росіянин Гліб Абросімов, зіграє у 7 сезоні провокативного підліткового серіалу від Netflix "Еліта". Це стане дебютом у кінокар’єрі моделі. Як відреагували свідомі шанувальники популярного шоу – читайте далі.
Один з найпопулярніших серіалів Іспанії "Еліта" розсекретив акторський склад 7 сезону шоу. Разом із Мірелою Балич та Фернандо Ліндес зіграє Гліб Абросімов – росіянин, який живе та працює моделлю в Іспанії.
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Росіянин Гліб Абросімов зіграє у 7 сезоні "Еліти"
Шанувальники серіалу з Європи та України залишили безліч обурливих коментарів. Натомість росіяни, які також дивляться "Еліту", стали на захист недосвідченого актора. За їхніми словами, він давно живе в Іспанії, тож, мовляв, яка різниця.
Ми перейшли на інстаграм-сторінку Абросімова і не побачили жодного допису, який би засуджував дії Кремля та війну в Україні. І, як нас відомо, якщо актор мовчить про війну, очевидно, її підтримує.Зверніть увагу.
Реакція шанувальників "Еліти" на росіянина у 7 сезоні
- "Ви можете уявити собі німецького актора, який брав участь, наприклад, у британському фільмі 1942 року? То чому ж я бачу у вашому серіалі російського актора?";
- "Дивитись точно не буду через російського актора, ганьба";
- "У той час, коли багато українців втратили роботу, "Еліта" вирішила найняти російського актора для свого серіалу. Поясніть";
- "Що з тобою (Netflix, – 24 канал) не так? Поки Росія вбиває українців, ви вирішили найняти одного з них?";
- "А що, з російськими акторами вже все гаразд?";
- "Поки українці страждають від Росії, ви вирішили взяти російського актора. Молодці, респект!";
- "Наймання росіян під час війни – це пряме спонсорування воєнних злочинів Росії";
- "Що б ви сказали тим українцям, яких щодня вбивають росіяни, і які бачать, що ви продовжуєте"; співпрацювати з росіянами? Як вам не соромно?".
Акторський склад 7 сезону "Еліти": дивіться відео
Що відомо про серіал "Еліта"
Перший сезон "Еліти" вийшов на Netflix у 2018 році. Серіал оповідає про трьох підлітків, які потрапляють до однієї з найелітніших шкіл Іспанії. Поява у класі людей іншого рівня призводить до трагедії.
Стрічка отримала велику популярність завдяки своєму сюжету, який захоплює з перших епізодів. У серіалі розповідається про найпрестижнішу школу Мадрида Лас Енсінас, в якій навчається майбутня еліта країни. Сюжет дещо схожий до популярного проєкту "Пліткарка", тому глядачі з цікавістю переглянули усі 5 сезонів, які є в мережі.
Наразі до виходу готують 6 сезон, який слід чекати 18 листопада 2022 року.
"Еліта" 6 сезон: дивіться тизер