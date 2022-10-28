"Поки Росія вбиває українців": Netflix анонсував роль росіянина у 7 сезоні "Еліти"

Уродженець Тули, росіянин Гліб Абросімов, зіграє у 7 сезоні провокативного підліткового серіалу від Netflix "Еліта". Це стане дебютом у кінокар’єрі моделі. Як відреагували свідомі шанувальники популярного шоу – читайте далі.

Один з найпопулярніших серіалів Іспанії "Еліта" розсекретив акторський склад 7 сезону шоу. Разом із Мірелою Балич та Фернандо Ліндес зіграє Гліб Абросімов – росіянин, який живе та працює моделлю в Іспанії.

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Росіянин Гліб Абросімов зіграє у 7 сезоні "Еліти"

Шанувальники серіалу з Європи та України залишили безліч обурливих коментарів. Натомість росіяни, які також дивляться "Еліту", стали на захист недосвідченого актора. За їхніми словами, він давно живе в Іспанії, тож, мовляв, яка різниця.

Ми перейшли на інстаграм-сторінку Абросімова і не побачили жодного допису, який би засуджував дії Кремля та війну в Україні. І, як нас відомо, якщо актор мовчить про війну, очевидно, її підтримує.

До того ж у березні компанія Netflix заявила , що покинула ринок Росії, а додаток Netflix зник з російських App Store та Google Play. А ще – відмовився від трансляції російських державних каналів. Чому Netflix взяв до свого проєкту російського актора, який мовчить про війну, – залишається під питанням. Можливо, згодом стрімінг зверне увагу на тисячі коментарів від свідомих людей і дасть відповідь.

Росіянин Гліб Абросімов / Фото з інстаграму elitenetflix

Реакція шанувальників "Еліти" на росіянина у 7 сезоні

"Ви можете уявити собі німецького актора, який брав участь, наприклад, у британському фільмі 1942 року? То чому ж я бачу у вашому серіалі російського актора?";

"Дивитись точно не буду через російського актора, ганьба";

"У той час, коли багато українців втратили роботу, "Еліта" вирішила найняти російського актора для свого серіалу. Поясніть";

"Що з тобою (Netflix, – 24 канал) не так? Поки Росія вбиває українців, ви вирішили найняти одного з них?";

"А що, з російськими акторами вже все гаразд?";

"Поки українці страждають від Росії, ви вирішили взяти російського актора. Молодці, респект!";

"Наймання росіян під час війни – це пряме спонсорування воєнних злочинів Росії";

"Що б ви сказали тим українцям, яких щодня вбивають росіяни, і які бачать, що ви продовжуєте"; співпрацювати з росіянами? Як вам не соромно?".

Акторський склад 7 сезону "Еліти": дивіться відео

Що відомо про серіал "Еліта"

Перший сезон "Еліти" вийшов на Netflix у 2018 році. Серіал оповідає про трьох підлітків, які потрапляють до однієї з найелітніших шкіл Іспанії. Поява у класі людей іншого рівня призводить до трагедії.

Стрічка отримала велику популярність завдяки своєму сюжету, який захоплює з перших епізодів. У серіалі розповідається про найпрестижнішу школу Мадрида Лас Енсінас, в якій навчається майбутня еліта країни. Сюжет дещо схожий до популярного проєкту "Пліткарка", тому глядачі з цікавістю переглянули усі 5 сезонів, які є в мережі.

Наразі до виходу готують 6 сезон, який слід чекати 18 листопада 2022 року.

"Еліта" 6 сезон: дивіться тизер