Роулінг, Куніс, Спілберг: скільки світові знаменитості пожертвували Україні за місяць війни

Україну сьогодні підтримують з різних куточків світу. Які світові знаменитості закликали до пожертви та хто скільки пожертвував коштів – дізнавайтесь нижче.

Як зауважив 24 канал, у цей непростий час війни Росії проти України підтримка світу для українського народу важлива, як ніколи. Редакція Кіно 24 згадала, які голлівудські зірки взяли на себе місію зібрати кошти на допомогу та пожертвувати тим, хто постраждав від російської військової агресії.

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Світові знаменитості, які пожертвували кошти Україні

Міла Куніс та Ештон Кутчер – 35 мільйонів доларів

Американська актриса українського походження Міла Куніс та її чоловік Ештон Кутчер зібрали вже 35 мільйонів доларів для України. Вони подякували усім, хто долучився до пожертви, й вирішили продовжити збір до 40 мільйонів.

Після цього Володимир Зеленський через відеозв'язок подякував зіркам за допомогу Україні. Президент зауважив, що вони одними з перших відгукнулися на горе.

Як відомо, 4 березня 2022 року актори оголосили про початок фандрайзингової компанії для допомоги постраждалим від російської агресії на території України.



Міла Куніс та Ештон Кутчер / Скриншот з відео

Бетенні Франкель – 25 мільйонів доларів

Зірка серіалу "Справжні домогосподарки Нью-Йорка" Бетенні Франкель невпинно працює, щоб допомагати Україні. Через свій фонд BStrong вона вже зібрала понад 25 мільйонів доларів.

Пожертвувані гроші призначені для задоволення найнеобхідніших потреб: їжі, води, дитячих та побутових товарів, засобів жіночої гігієни.

Ми перевершили 25 мільйонів збору коштів для України,

– написала зірка у своєму твітері.



Бетенні Франкель / Вікіпедія

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Джоан Роулінг – 1,3 мільйона доларів

Авторка легендарного "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг закликала світ допомогти українським дітям, які постраждали від нападу Путіна. Письменниця не лише збирає кошти зі своєю доброчинною організацією Lumos, а й сама пожертвувала 1 мільйон стерлінгів, що дорівнює 1,3 мільйона доларів.



Джоан Роулінг / Фото ​AP

Стівен Спілберг – 1 мільйон доларів

Стівен Спілберг із дружиною Кейт Кепшоу пожертвували 1 мільйон доларів на підтримку України. Гроші будуть спрямовані на потреби гуманітарних організацій, які займаються постраждалими від військової агресії Росії.

Кошти виділили декільком організаціям в Україні та Польщі. Зокрема, Польському Червоному Хресту, Польській гуманітарній акції, World Central Kitchen, Товариству допомоги єврейським іммігрантам та Фонду термінових дій.



Спілберг та його дружина / Фото Variety

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс – 1 мільйон доларів

Ще одна голлівудська пара вирішила долучитись до волонтерства. Актори Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс збирають кошти українським біженцям. Зірки співпрацюють з благодійним фондом ООН й мають у планах зібрати мільйон доларів допомоги.



Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / Фото з інстаграму

Олівія Колман – невідомо скільки

Олівія Колман, яка є номінанткою цьогорічної премії Оскар-2022 (до слова, відбудеться вночі 28 березня о 3 годині за київським часом) приєдналася до збору коштів для українців. Актриса пожертвувала гроші організації Choose Love, яка використовує їх для надання життєво важливих послуг біженцям з України, включаючи невідкладну медичну допомогу, харчування, житло, одяг, юридичну підтримку.



Олівія Колман / Аllure

Актори, які закликали до пожертви

Флоренс П’ю

Голлівудська актриса Флоренс П’ю, відома за головною роллю у супергеройському фільмі "Чорна вдова", підтримала Україну і закликала небайдужих фінансово допомагати українській армії.

Україна потребує підтримки. Якщо можете, перейдіть за посиланням нижче, щоб пожертвувати. Будь ласка, не соромтеся надсилати мені повідомлення з будь-якими посиланнями, благодійними організаціями, новинами, які ви хочете, щоб я опублікувала,

– зазначила вона в інстаграмі.



Флоренс П’ю підтримала Україну / Скриншот зі сторіc акторки

Марина Мазепа

Українська акторка з Конотопа Марина Мазепа висловилася на підтримку України та поділилася в інстаграмі лінком благодійного фонду "Повернись живим", щоб її підписники змогли підтримати українську армію.

Ольга Куриленко

Французька акторка українського походження Ольга Куриленко закликала допомагати українським дітям, які постраждали від війни Росії проти України.

Крім цього, знаменитість на своїй сторінці в інстаграмі оприлюднила відео, де показала кадри евакуації українських сімей, будні в бомбосховищах та заплаканих українських дітей.

Кетрін Винник

Голлівудська акторка українського походження Кетрін Винник наважилась на серйозний крок і створила спеціальний фонд допомоги для України Winnick Fondation.



Напис "Зеленському потрібна вільна Україна" / Скриншот з сайту фонду

Леонардо Ді Капріо

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо на своїй сторінці в інстаграмі оприлюднив світлини жертв війни в Україні. Крім цього, актор закликав всіх небайдужих допомагати українцям і у своєму дописі актор залишив посилання на благодійні організації, які підтримують Україну.



Леонардо Ді Капріо закликав допомагати українцям / Скриншот з допису актора

Ще більше підтримки від світових зірок:

Голлівудська зірка Голді Гоун, яка зіграла роль Місіс Клаус у "Різдвяних хроніках" 2018 та 2020 років, підтримала українських матерів. Вона оголосила збір коштів на потреби сімей, які постраждали від російської орди, і закликала світ допомагати.

Акторка зі серіалу "Ранкове шоу" Різ Візерспун у своєму інстаграмі залишила посилання на організації, які фінансово підтримують українські сім’ї.