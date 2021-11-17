Для атмосферного вечера редакция Кино 24 подобрала лучшие комедии об увлекательных приключениях героев, путешествии во времени, первой любви, карьере и успехе. Хорошего просмотра!

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Достать ножи, 2019

Рейтинг: 7,9

В ролях: Дэниел Крейг, Крис Эванс, Ана де Армас, Джейми Ли Кертис

Оригинальное название: Knives Out

Первая часть "Достать ножи" вышла в 2019 году и получила потрясающий успех. В черной комедийной ленте рассказывалось о расследовании убийства писателя Харлана. Детектив подозревал и опрашивал всех членов семьи, которые могли иметь зуб на своего пожилого родственника. Режиссером ленты стал Райан Джонсон. Сегодня снимают продолжение и мы надеемся, что оно получится таким же фантастическим.

"Достать ножи": смотрите трейлер

Однажды в Голливуде, 2019

Рейтинг: 7,6

В ролях: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби

​Оригинальное название: Once Upon a Time... in Hollywood

Одной из самых ожидаемых премьер 2019 года стал фильм режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Кинокартина рассказывает о реальных событиях, которые происходили в Лос-Анджелесе в 1969 году. Тогда сектант Чарльз Мэнсон жестоко убил пятерых человек, в частности, и Шэрон Тейт, беременную жену известного режиссера.

"Однажды в Голливуде": смотрите трейлер

Джентльмены, 2019

Рейтинг: 7,8

В ролях: Мэттью Макконахи, Чарли Ханнем, Мишель Докери, Эдди Марсан

​Оригинальное название: The Gentlemen

Комедийный боевик рассказывает о талантливом выпускнике Оксфорда Микки Пирсоне, который переехал в Великобританию. Там он стал бизнесменом: выращивал марихуану и становился все счастливее. Однако однажды он решил продать свой бизнес новым владельцам. Но не все так просто. Пренебрегать своими интересами никто не готов. В фильме будет много жестокости, кровавых сцен, ненормативной лексики и серьезных разговоров.

"Джентльмены": смотрите трейлер

Еще по одной, 2020

Рейтинг: 7,8

В ролях: Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен

​ Оригинальное название: Druk

Зрителю предлагают историю о четырех приятелях-учителях, которые испытывают теорию счастья в зависимости от дозы алкоголя. В теории, о которой идет речь, человек с рождения страдает от недостатка алкоголя. Поэтому, если каждый день употреблять определенную ограниченную дозу алкоголя, можно постоянно чувствовать себя счастливым. Мужчины погружаются в водоворот алкогольных приключений, которые со временем становится трудно контролировать.

Сам режиссер Томас Винтерберг в благодарности за Оскар подчеркнул, что "Еще по одной" – это память о его дочери, которая умерла в автомобильной катастрофе. Именно она подтолкнула отца к созданию сценария этого фильма.

"Еще по одной" 2020: смотрите трейлер

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Главный герой, 2020

Рейтинг: 7,2

В ролях: Райан Рейнольдс, Тайка Вайтити, Лил Релл Ховер

​Оригинальное название: Free Guy

По сюжету обычный парень, который работает в банке, живет спокойной жизнью. Впрочем, однажды случилось невозможное – его банк грабят 17 раз подряд! Главный герой понимает, что это все не просто так, а чей-то крутой реализованный план или видеоигра, в которой он – персонаж второго плана. Как обратно попасть в реальность и возможно ли это – узнаете после просмотра ленты.

Главный герой Райан Рейнольдс признался журналистам, что ни один проект не захватывал его так сильно со времен работы над "Дэдпулом".

"Главный герой": смотрите трейлер

Круэлла, 2021

Рейтинг: 7,4

В ролях: Эмма Стоун, Эмма Томпсон, Пол Уолтер Хаузер, Джоэл Фрай

​Оригинальное название: Cruella

Все события фильма "Круэлла" будут происходить в Лондоне в 1970 годах. Там молодая швея Эстелла устроится на работу и будет изготавливать одежду, которую разрабатывает баронесса фон Хельман. Условия, в которых оказалась девушка, заставят ее переосмыслить свою жизнь и открыть свою темную сторону. Так британцы познакомятся с загадочной Круэллой, чьи выходки будут ужасать Хельман.

Некоторые кинокритики акцентировали на сильных сторонах актерской работы Эммы Стоун и отметили, что она "держит", собственно, весь фильм. Значительное восхищение вызывали головокружительные образы Круэллы. Ведь каждый показ новой коллекции – это триумф.

"Круэлла": смотрите трейлер

Зависнуть в Палм-Спрингс, 2020

Рейтинг: 7,4

В ролях: Энди Сэмберг, Кристин Милиоти

Оригинальное название: Palm Springs

О таких поворотах вы даже не думали! Майлз и Сара, встретившись на свадьбе двух друзей, оказались в петле времени. Каждое утро они просыпаются вчера. Да, это странно. Но каждый день они проживают один и тот же день по-разному, могут изменить ход событий, однако все равно наступает ночь, а утром они ничего изменить не могут. Весело наблюдать за эмоциями героев, за их безумными поступками и идеями. Рекомендуем, чтобы посмеяться от души.

"Зависнуть в Палм-Спрингс": смотрите трейлер

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Друзья: воссоединение, 2021

Рейтинг: 8,1

В ролях: Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэттью Перри, Мэтт Леблан и другие приглашенные звезды

​Оригинальное название: Friends: The Reunion

Поклонники культового сериала "Друзья" долго ждали воссоединения всего состава и это наконец произошло в единственном и последнем эпизоде. Эпизод начинается довольно эмоционально, особенно когда все актеры – Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэттью Перри и Мэтт Леблан – возвращаются на съемочную площадку с воссозданными культовыми декорациями, где они снимали "Друзей". Камера следует за тем, как компания ходит вокруг, вспоминая и делясь историями о 10-летнем опыте создания одного из лучших шоу, когда-либо транслировавшихся по телевидению. Бесспорно, специальный эпизод достоин вашего внимания!

"Друзья: воссоединение": смотрите трейлер

Кафе желаний, 2019

Рейтинг: 7,4

В ролях: Даниель Отей, Гийом Кане

Оригинальное название: La Belle Époque

Увлекательная история о Викторе, которого предала жена и он чувствует себя одиноким и несчастливым. На помощь отцу приходит его сын и дарит необычный подарок. Речь идет о компании, которая может переносить вас во времени. У Виктора одно желание – вспомнить тот счастливый день, когда он встретил свою любовь. Рекомендуем, если хотите пережить эмоции Виктора вместе с ним.

"Кафе желаний": смотрите трейлер

По соседству, 2021

Рейтинг: 7,1

В ролях: Даниэль Брюль, Вики Крипс

​Оригинальное название: Nebenan

По сюжету, главный герой Даниэль – известный актер, который вместе с женой и детьми живет в пентхаусе в модном районе Пренцлауэр-Берг. Однажды утром он готовится улететь в Лондон на кинопробы в супергеройский блокбастер, но по дороге заходит в бар, где встречает своего соседа. Тот явно знает гораздо больше о Даниэле, чем герой себе представлял…

"По соседству": смотрите трейлер



