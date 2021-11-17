Для атмосферного вечора редакція Кіно 24 підібрала найкращі комедії про захопливі пригоди героїв, подорож у часі, перше кохання, кар’єру та успіх. Гарного перегляду!

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Ножі наголо, 2019

Рейтинг: 7,9

У ролях: Деніел Крейг, Кріс Еванс, Ана де Армас, Джеймі Лі Кертіс

Оригінальна назва: Knives Out

Перша частина "Ножів наголо" вийшла у 2019 році й отримала приголомшливий успіх. У чорній комедійній стрічці розповідалось про розслідування вбивства письменника Харлана. Детектив підозрював та опитував усіх членів родини, які могли мати "зуб" на свого літнього родича. Режисером стрічки став Раян Джонсон. Сьогодні знімають продовження і ми сподіваємося, що воно вийде таким же фантастичним.

"Ножі наголо": дивіться трейлер

Одного разу… в Голлівуді, 2019

Рейтинг: 7,6

У ролях: Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт, Марго Роббі

​Оригінальна назва: Once Upon a Time... in Hollywood

Однією із найочікуваніших прем'єр 2019 року став фільм режисера Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". Рік Далтон (Леонардо ДіКапріо) прагне за будь-яку ціну закріпити свій успіх і продовжити зйомки у прибуткових стрічках. Він вже добився чималої слави: є телевізійним актором, який перебуває на злеті популярності після вдалих зйомок. Однак конкуренцію Ріку складає його друг та дублер Кліфф Бут (Бред Пітт), який мріє теж завоювати Голлівуд.

Кінокартина розповідає про реальні події, які відбувалися в Лос-Анджелесі у 1969 році. Тоді сектант Чарльз Менсон жорстоко вбив п'ятьох людей, зокрема, і Шерон Тейт, вагітну дружину відомого режисера.

"Одного разу… в Голлівуді": дивіться трейлер

Джентльмени, 2019

Рейтинг: 7,8

У ролях: Меттью Мак-Конегі, Чарлі Ганнем, Мішель Докері, Едді Марсан

​Оригінальна назва: The Gentlemen

Комедійний бойовик розповідає про талановитого випускника Оксфорда Міккі Пірсон, який переїхав до Великої Британії. Там він став бізнесменом: вирощував марихуану і ставав щасливішим. Однак, одного разу він вирішив продати свій бізнес новим власникам. Та не все так просто. Нехтувати своїми інтересами ніхто не готовий. У фільмі буде багато жорстокості, кривавих сцен, ненормативної лексики та багато серйозних розмов.

"Джентльмени": дивіться трейлер

Ще по одній, 2020

Рейтинг: 7,8

У ролях: Мадс Міккельсен, Томас Бо Ларсен

​Оригінальна назва: Druk

Глядачу пропонують історію про чотирьох приятелів-вчителів, які випробовують теорію щастя у залежності від дози алкоголю. В теорії, про яку йдеться, людина від народження страждає від нестачі алкоголю. Тому, якщо кожного дня вживати певну обмежену дозу алкоголю, можна постійно відчувати себе щасливим. Чоловіки поринають у вир алкогольних пригод, які з часом стає важко контролювати.

Сам режисер Томас Вінтерберг у подяці за Оскар підкреслив, що "Ще по одній" – це пам'ять про його доньку, яка померла в автомобільній катастрофі. Саме вона підштовхнула батька до створення сценарію цього фільму.

"Ще по одній" 2020: дивіться трейлер

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Персонаж, 2020

Рейтинг: 7,2

У ролях: Раян Рейнольдс, Тайка Вайтіті, Ліл Рел Говері

​Оригінальна назва: Free Guy

За сюжетом звичайний хлопець, який працює в банку, живе спокійним життям. Втім, одного дня сталося неможливе – його банк грабують 17 разів поспіль! Головний герой розуміє, що це все не просто так, а чийсь крутий зреалізований план чи відеогра, у якій він стає на другий план. Як назад потрапити в реальність і чи можливо це – дізнаєтеся після перегляду стрічки.

Головний герой Раян Рейнольдс зізнався журналістам, що жоден проєкт не захоплював його так сильно з часів роботи над "Дедпулом".

"Персонаж": дивіться трейлер

Круелла, 2021

Рейтинг: 7,4

У ролях: Емма Стоун, Емма Томпсон, Пол Волтер Гаузер, Джоел Фрай

​Оригінальна назва: Cruella

Усі події фільму "Круелла" відбуватимуться у Лондоні в 1970 роках. Там молода швачка Естелла влаштується на роботу і виготовлятиме одяг, що розробляє баронеса фон Хельман. Умови, в яких опинилась дівчина, змусять її переосмислити своє життя і відкрити свою темну сторону. Так британці познайомляться із загадковою Круеллою, чиї витівки жахатимуть Хельман.

Деякі кінокритики акцентували на сильних сторонах акторської роботи Емми Стоун і зазначили, що вона "тримає", власне, весь фільм. Значне захоплення викликали запаморочливі образи Круелли. Адже кожен показ нової колекції – це тріумф.

"Круелла": дивіться трейлер

Зависнути у Палм-Спрінгс, 2020

Рейтинг: 7,4

У ролях: Енді Семберг, Крістін Міліоті

​ Оригінальна назва: Palm Springs

Ой, про таких поворот сюжету ви навіть не думали! Майлз та Сара, зустрівшись на весілля двох друзів, опинилися у петлі часу. Кожного ранку вони просинаються вчора. Так, це дивно. Але кожен день вони проживають один і той же день по-різному, можуть змінити хід подій, однак, однаково настає ніч, а зранку вони нічого змінити не можуть. Весело спостерігати за емоціями героїв, за їхніми шаленими вчинками та ідеями. Рекомендуємо, щоб посміятися від душі.

"Зависнути у Палм-Спрінгс": дивіться трейлер

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Друзі: Возз’єднання, 2021

Рейтинг: 8,1

У ролях: Дженніфер Еністон, Ліза Кудров, Кортні Кокс, Девід Швіммер, Меттью Перрі, Метт Леблан та інші запрошені зірки

​Оригінальна назва: Friends: The Reunion

Шанувальники культового серіалу "Друзі" довго чекали на возз'єднання всього складу і це нарешті відбулось в єдиному та останньому епізоді. Епізод починається досить емоційно, особливо, коли всі актори – Дженніфер Еністон, Ліза Кудров, Кортні Кокс, Девід Швіммер, Меттью Перрі та Метт Леблан – повертаються на знімальний майданчик з відтвореними культовими декораціями, де вони знімали "Друзів". Камера слідує за тим, як компанія ходить навколо, згадуючи спогади й ділячись історіями про 10-річний досвід створення одного з найкращих шоу, що коли-небудь транслювалися по телебаченню. Безперечно, спеціальний епізод вартий вашої уваги!

"Друзі: Возз’єднання": дивіться трейлер

Кафе бажань, 2019

Рейтинг: 7,4

У ролях: Данієль Отей, Гійом Кане

Оригінальна назва: La Belle Époque

Захоплива історія про Віктора, якого зрадила дружина і відчуває себе самотнім і нещасливим. На допомогу батькові приходить його син і дарує незвичайний подарунок. Йдеться про компанію, яка може переносити вас у часі. У Віктора – одне бажання – згадати той щасливий день, коли він зустрів своє кохання. Рекомендуємо, якщо хочете пережити Вікторові емоції разом з ним.

"Кафе бажань": дивіться трейлер

Поганий сусід, 2021

Рейтинг: 7,1

У ролях: Даніель Брюль, Вікі Кріпс

​Оригінальна назва: Nebenan

За сюжетом, головний герой Даніель – відомий актор, який разом з дружиною та дітьми живе у пентхаусі в стильному районі Пренцлауер-Берґ. Одного ранку він готується полетіти до Лондона на кінопроби до супергеройського блокбастера, але дорогою заходить у бар, де зустрічає свого сусіда. Той явно знає набагато більше про Даніеля, ніж герой собі уявляв…

"Поганий сусід": дивіться трейлер



