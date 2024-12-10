Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Google. Узнайте, какие еще ленты оказались в списке и есть ли в подборке российские фильмы.

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Фильм "20 дней в Мариуполе" стал самым популярным фильмом по версии Google: что известно

Документальная лента "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, которая получила премию Оскар, стала лидером в категории фильмов по поисковым запросам украинцев в Google в 2024 году. Это важное кино, которое базируется на материалах, которые были направлены Черновым и его командой фотокорреспондентов Associated Press из Мариуполя в мировые СМИ.

"20 дней в Мариуполе": смотрите трейлер онлайн

Фильм является мощным свидетельством того, что происходило в городе во время первых недель боевых действий, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году. Эти кадры стали не только документальным свидетельством трагедии, но и важным источником для мира, что дает представление о масштабах разрушений и страданий мирного населения. "20 дней в Мариуполе" также попала в общий рейтинг самых популярных запросов года, заняв 9-ю позицию среди всех запросов.

В этом же рейтинге на второй и третьей позициях расположились анимационный фильм "Мыслями наизнанку 2" и космическая фантастика "Дюна. Часть вторая". В топ-10 самых популярных запросов также попал украинский фильм ужасов "Конотопская ведьма", что свидетельствует о большой популярности украинского кинематографа среди украинских зрителей.

"Конотопская ведьма": смотрите онлайн трейлер фильма

Эти результаты особенно важны, поскольку они подчеркивают отсутствие в списке ни одного российского фильма, что является ярким свидетельством изменения отношения украинцев к культурной продукции страны-агрессора и популяризации сознательного потребления контента.