Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Google. Дізнайтесь, які ще стрічки опинились у списку та чи є у добірці російські фільми.

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Фільм "20 днів у Маріуполі" став найпопулярнішим фільмом за версією Google: що відомо

Документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, яка отримала премію Оскар, стала лідером у категорії фільмів за пошуковими запитами українців у Google у 2024 році. Це важливе кіно, яке базується на матеріалах, що були надіслані Черновим і його командою фотокореспондентів Associated Press з Маріуполя у світові ЗМІ.

"20 днів у Маріуполі": дивіться трейлер онлайн

Фільм є потужним свідченням того, що відбувалося в місті під час перших тижнів бойових дій, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Ці кадри стали не лише документальним свідченням трагедії, але й важливим джерелом для світу, що дає уявлення про масштаби руйнувань та страждань мирного населення. "20 днів у Маріуполі" також потрапила до загального рейтингу найпопулярніших запитів року, зайнявши 9-ту позицію серед усіх запитів.

У цьому ж рейтингу на другій і третій позиціях розташувались анімаційний фільм "Думками навиворіт 2" та космічна фантастика "Дюна. Частина друга". У топ-10 найпопулярніших запитів також потрапив український фільм жахів "Конотопська відьма", що свідчить про велику популярність українського кінематографа серед українських глядачів.

"Конотопська відьма": дивіться онлайн трейлер фільму

Ці результати особливо важливі, оскільки вони підкреслюють відсутність у списку жодного російського фільму, що є яскравим свідченням зміни ставлення українців до культурної продукції країни-агресора та популяризації свідомого споживання контенту.