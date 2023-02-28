Мы подобрали пять фильмов с эротическими и романтическими сценами, которые могут заинтересовать зрителей. Выбирай один из них и проводи вечер страстно.
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Фильмы с эротическими сценами
"Последнее танго в Париже", 1972 год
Фильм "Последнее танго в Париже" стал одним из первым в мировой киноиндустрии, содержавшим эротические кадры. По сюжету американский бизнесмен и вдовец крутит роман с молодой девушкой. С самого начала отношений он предупреждает избранницу, что это будет только секс. Но от юной партнерши главный герой узнает немало нового о наслаждении.
"Последнее танго в Париже": смотрите трейлер 18+
"Титаник", 1997 год
Романтическая история любви между богатой пассажиркой и бедным моряком, встретившимся на борту легендарного корабля "Титаник". Фильм содержит несколько интимных сцен между главными героями.
"Титаник": смотрите трейлер фильма
"Американский психопат", 2000 год
Этот фильм посвящен жизни богатых и успешных людей в Нью-Йорке в 1980-х годах. Хотя интимные сцены не главная тема фильма, они могут быть достаточно интенсивными.
"Американский психопат": смотрите трейлер
"Великий Гэтсби", 2013 год
Экранизация знаменитого романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда о жизни богатых и знаменитых в 1920-х годах. Фильм содержит несколько интимных сцен между главными героями.
"Большой Гэтсби": смотрите трейлер
"Пятьдесят оттенков серого", 2015 год
Экранизация популярной книги, которая стала бестселлером. Фильм посвящен отношениям между молодой студенткой и миллиардером, развивающимся от встречи до встречи.
"Пятьдесят оттенков серого": смотрите трейлер
Больше фильмов с эротическими сценами, которые могут заинтересовать зрителей
- "9 ½ недель" (1986 год);
- "Услуга" (2019 год);
- "Она" (2013 год);
- "Дон Жуан де Марко" (1994 год);
- "Тайная жизнь Уолтера Митти" (2013 год);
- "Венера в меху" (2013);
- "Четыре комнаты" (1995 год);
- "Я люблю тебя, Филлип Моррис" (2009 год).