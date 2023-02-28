Ми підібрали 5 фільмів з еротичними та романтичними сценами, які можуть зацікавити глядачів. Обирай один із них і проводь вечір пристрасно.
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Фільми з еротичними сценами
"Останнє танго в Парижі", 1972 рік
Фільм "Останнє танго в Парижі" став одним із першим у світовій кіноіндустрії, який містив еротичні кадри. За сюжетом, американський бізнесмен і вдівець крутить роман з молодою дівчиною. Від початку стосунків він попереджає обраницю, що це буде тільки секс. Та від юної партнерки головний герой дізнається чимало нового про насолоду.
"Останнє танго в Парижі": дивіться трейлер 18+
"Титанік", 1997 рік
Романтична історія кохання між багатою пасажиркою та бідним моряком, які зустрілися на борту легендарного корабля "Титанік". Фільм містить декілька інтимних сцен між головними героями.
"Титанік": дивіться трейлер фільму
"Американський психопат", 2000 рік
Цей фільм присвячений життю багатих та успішних людей у Нью-Йорку в 1980-х роках. Хоча інтимні сцени не є головною темою фільму, вони можуть бути досить інтенсивними.
"Американський психопат": дивіться трейлер
"Великий Гетсбі", 2013 рік
Екранізація знаменитого роману Френсіса Скотта Фіцджеральда про життя багатих та знаменитих у 1920-х роках. Фільм містить декілька інтимних сцен між головними героями.
"Великий Гетсбі": дивіться трейлер
"П'ятдесят відтінків сірого", 2015 рік
Екранізація популярної книги, яка стала бестселером. Фільм присвячений відносинам між молодою студенткою та мільярдером, які розвиваються від зустрічі до зустрічі.
"П'ятдесят відтінків сірого": дивіться трейлер
Більше фільмів з еротичними сценами, які можуть зацікавити глядачів
- "9 ½ тижнів" (1986 рік);
- "Послуга" (2019 рік);
- "Вона" (2013 рік);
- "Дон Жуан де Марко" (1994 рік);
- "Таємне життя Волтера Мітті" (2013 рік);
- "Венера в хутрі" (2013 рік);
- "Чотири кімнати" (1995 рік);
- "Я кохаю тебе, Філліпе Моррісе" (2009 рік).