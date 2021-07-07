Bobritsa Film Festival – это событие, которое сочетает в себе просмотр фильмов под открытым небом, встречи и мастер-классы с участием деятелей искусства киноотрасли, а также отдых на природе с вкусной едой и развлечениями. Полную программу фестиваля будет объявлено позже. Об этом сообщают представители Bobritsa Film Festival 2021.

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"Плохие дороги"

Фильм Натальи Ворожбит, экранизация ее одноименной пьесы. Лента состоит из пяти отдельных новелл о жителях Донбасса и украинских военных, чья жизнь проходит по обе стороны от линии разграничения. Все истории объединены темой дорог, а в их основу легли документальные истории, записанные на востоке Украины.

Награды фильма

Фильм получил приз Веронского киноклуба (Verona Film Club Award) на Международной неделе кинокритиков Венецианского МКФ (Италия, 2020).

"Плохие дороги": смотрите трейлер

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"Бесславные крепостные"

Фильм Романа Перфильева. Действие в картине происходит в 1844 году. Спасаясь от преследования императора Японии на территорию Украины попадает самурай. Случайно он знакомится с молодым Тарасом Шевченко, которого решает научить приемам традиционных японских боевых искусств. Вместе герои начинают бороться за свободу украинского народа.

"Бесславные крепостные": смотрите трейлер

"Земля голубая, будто апельсин"

Документальный фильм режиссера Ирины Целик. В фильме речь идет о семье, которая живет в так называемой "красной зоне" Донбасса, где уже седьмой год продолжаются военные действия. Обыденность для гражданских людей в прифронтовой зоне в корне изменилась. 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей. Обстрелы в Красногоровке, где живут герои ленты, не прекращаются. Но, несмотря на все трудности, эта семья очень дружная и жизнерадостная. Мама и дети имеют увлечения, играют на музыкальных инструментах и, что самое интересное, снимают самостоятельно фильмы о своей жизни во время войны.

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Награды фильма

Международная премьера картины состоялась 24 января 2020 года на американском кинофестивале Sundance Film Festival, где получила награду за лучшую режиссуру в категории мировой документалистики. Украинская премьера ленты состоялась 24 апреля 2020 года на украинском кинофестивале DocuDays, где фильм получил две награды в категории национального и международного конкурсов.

"Земля голубая, будто апельсин": смотрите трейлер

"Атлантида"

Фильм режиссера Валентина Васяновича рассказывает о жизни Донбасса после будущей победы Украины в войне с Россией и возвращения оккупированных территорий. В "Атлантиде" события развиваются в 2025 году, "через год после окончания войны". Территория уже признана непригодной для проживания, а окружающая среда настолько опустошена, что изменения кажутся невозможными. Роли в фильме сыграли только непрофессиональные актеры – ветераны АТО, волонтеры, солдаты ВСУ.

Награды фильма

Фильм победил на Венецианском кинофестивале в программе "Горизонты". 24 сентября 2020 года Украинский Оскаровский комитет выдвинул ленту на премию Оскар за лучший фильм на иностранном языке от Украины.

"Атлантида": смотрите трейлер

"Усатый фанк"

Украинский документальный фильм Александра Ковша и Виталия Бардецкого о вокально-инструментальных ансамблях 1970-х годов, которые на территории УССР стали аналогами западных поп-рок групп. Фильм исследует феномен так называемого "усатого фанка" – знакового явления "золотой эпохи" украинской поп-музыки, и рассказывает о таких группах:

"Смерічка";

"Світязь";

"Арніка";

"Кобза";

"Візерунки шляхів";

"Березень";

"Дзвони";

"Водограй" и других.

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"Усатый фанк": смотрите трейлер