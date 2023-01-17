О пополнении в семье Ахтем Сеитаблаев сообщил в своем инстаграме. Он отметил, что официально стал дедом внучки.

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Ахтем Сеитаблаев стал дедушкой

Hart-baba – крымскотатарский "Дед". По милости всевышнего это произошло, моя дочь и ее муж родили маленькую очаровательную дочь, а мне внучку! Теперь официально – Дед-Hart-baba. Люблю вас мои родные, храни вас всевышний,

– написал Ахтем Сеитаблаев.



Ахтем Сеитаблаев с дочерью в день ее свадьбы / Фото из инстаграма режиссера

Ахтем Сеитаблаев был женат на продюсерке Иванной Дядуре. У супругов 4 детей: дочери Назлы и София, а также сыновей Селима и Анатолия. Назвали Сеитаблаева – тоже киноактриса. Ее творческий дебют состоялся в 4 года в фильме "Мамай". Сейчас у девушки за плечами около 15 ролей в лентах.

Свадьба дочери Ахтема состоялась в середине сентября 2021 года. Избранником Назлы стал бойфренд Рустем, который признался девушке в 2018 году. Свадьба девушки прошла в Турции в Кемере. Тогда Назлы и ее избранник сменили 2 образа – женились у мечети в традиционных костюмах, а свадьба прошла в светских образах. Счастливые фото с свадьбы можете просмотреть здесь.