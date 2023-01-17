Про поповнення у родині Ахтем Сеітаблаєв повідомив у своєму інстаграмі. Він зазначив, що офіційно став дідом онуки.

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Ахтем Сеітаблаєв став дідусем

Hart-baba – кримськотатарською "Дід". За милістю всевишнього це сталося, моя донька та її чоловік народили маленьку чарівну донечку, а мені онуку! Тепер офіційно – Дід-Hart-baba. Люблю вас мої рідні, бережи вас всевишній,

– написав Ахтем Сеітаблаєв.



Ахтем Сеітаблаєв з донькою в день її весілля / Фото з інстаграму режисера

Ахтем Сеітаблаєв був одружений з продюсеркою Іванною Дядурою. Подружжя має 4 дітей: дочок Назли і Сафіє, а також синів Селіма і Анатолія. Назли Сеітаблаєва – також кіноакторка. Її творчий дебют відбувся у 4 роки, у фільмі "Мамай". Зараз дівчина має за плечима близько 15 ролей у стрічках.

Весілля доньки Ахтема відбулось всередині вересня 2021 року. Обранцем Назли став бойфренд Рустем, який освідчився дівчині у 2018 році. Весілля дівчини пройшло у Туреччині в місті Кемер. Тоді Назли і її обранець змінили 2 образи – одружувались у мечеті в традиційних костюмах, а весілля пройшло у світських образах. Щасливі фото з весілля можете переглянути тут.