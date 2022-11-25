В четверг, 24 ноября, отделение Соннамской районной прокуратуры в Южной Корее обвинило 78-летнего О Ён Су в том, что в середине 2017 года он "ненадлежащим образом касался тела женщины". Об этом заявили официальные лица.

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Актера из "Игры в кальмара" обвинять в секс-притязаниях

Сам актер отрицал все обвинения. В 2021 году жертва подала жалобу в полицию, в апреле дело было закрыто без предъявления обвинений, однако возобновлено снова.

За роль дедушки в "Игре в кальмаре", О Ён Су был награжден "Золотым глобусом" как лучший исполнитель роли второго плана.



О Ён Су в сериале "Игра в кальмара" / Netflix

Что такое "Игра в кальмара"

"Игра в кальмара" – это 9-серийный южнокорейский сериал от компании Netflix, покоривший весь мир осенью 2021 года. Его посмотрели более 140 миллионов пользователей по всему миру. А это 66% от общего количества аккаунтов стриминга. Впоследствии Netflix объявил, что сериал стал самым популярным проектом за всю историю сервиса. Сериал "Игра в кальмара" направляет к темам глобального социального неравенства, насилия и жестокости общества.

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"Игра в кальмара": смотрите трейлер

Напомним, власти Нью-Йорка также расследуют обвинения в изнасиловании актера Дэвина Ретрея, наиболее известного своей ролью старшего брата База в фильмах "Сам дома". Звезда не признает себя виновным.