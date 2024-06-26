Но на самом деле у этих актеров украинское происхождение. В материале Кино 24 читайте, о ком идет речь.

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Мирослава Карпович

Звезда российского сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович родом из Бердянска, что в Запорожской области. Она исполнила одну из главных ролей в сериале – старшую сестру Машу Васнецову. Этот сериал имел большую популярность среди украинских зрителей.

Известно, что семья Карпович переехала в Москву, когда ей было восемь лет. Именно с этого возраста и началась карьера Мирославы. Сначала она работала моделью, а впоследствии стала актрисой.

Однако, во время войны в Украине, Мирослава молчит. За все время полномасштабной войны она ни разу не высказалась на эту тему, хотя раньше часто вспоминала о своем родном месте рождения.

Виталий Гогунский

Актер, исполнивший роль Эдуарда Кузьмина в российском сериале "Универ", родился в Кременчуге. Свое детство он провел в Полтавской области. Более того, его отец был депутатом городского совета Кременчуга.

Однако, получив возможность сниматься в России, Виталий быстро забыл свое происхождение, воспользовался этим "шансом" и переехал в Москву, где продолжил свою актерскую карьеру.

А теперь предатель прислуживает Кремлю. Гогунский поддержал российскую агрессию, а за последние полтора года выпустил несколько треков в поддержку оккупантов. А недавно путинист получил подозрение от СБУ.

Юрий Батурин

В возрасте 14 лет будущий актер решил поступить в театральный ВУЗ в Днепре. Из-за своего низкого роста его не приняли в актерское отделение.

Позже актер поселился в России и принял прокремлевскую позицию. Комментируя войну, в одном из интервью он заявил, что "Россия никуда не уйдет, вероятнее, что Украину как государство обнулят". По его словам, Украина – это "искусственное образование", а украинский язык – "диалект славянского".

Кроме этого, среди тех, кто выбрал для себя жизнь в стране оккупанта, стоит вспомнить имена Оксаны Байрак, Галины Безрук, Лидии Вележевой, Ольги Красько, Дмитрия Шевченко, Елены Яковлевой и Антонины Паперны.

Все они имели выбор, однако вместо важных жизненных и гражданских ценностей, выбрали карьеру и жизнь в России.