Та насправді в цих акторів українське походження. У матеріалі Кіно 24 читайте, про кого йдеться.

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Мирослава Карпович

Зірка російського серіалу "Татусеві доньки" Мирослава Карпович родом з Бердянська, що у Запорізькій області. Вона виконала одну з головних ролей у серіалі – старшу сестру Машу Васнєцову. Цей серіал мав велику популярність серед українських глядачів.

Відомо, що сім'я Карпович переїхала до Москви, коли їй було вісім років. Саме з цього віку і розпочалася кар'єра Мирослави. Спочатку вона працювала моделлю, а згодом стала акторкою.

Проте, під час війни в Україні, Мирослава мовчить. За увесь час повномасштабної війни вона жодного разу не висловилася на цю тему, хоча раніше часто згадувала про своє рідне місце народження.

Віталій Гогунський

Актор, який виконав роль Едуарда Кузьміна в російському серіалі "Універ", народився в Кременчуці. Своє дитинство він провів у Полтавській області. Ба більше, його батько був депутатом міської ради Кременчука.

Проте, отримавши можливість зніматися в Росії, Віталій швидко забув своє походження, скористався цим "шансом" і переїхав до Москви, де продовжив свою акторську кар'єру.

А тепер зрадник прислуговує Кремлю. Гогунський підтримав російську агресію, а за останніх півтора року випустив кілька треків на підтримку окупантів. А нещодавно путініст отримав підозру від СБУ.

Юрій Батурін

У віці 14 років майбутній актор вирішив вступити до театрального ВНЗ у Дніпрі. Через свій низький зріст його не прийняли до акторського відділення.

Пізніше актор оселився в Росії й прийняв прокремлівську позицію. Коментуючи війну, в одному з інтерв’ю він заявив, що "Росія нікуди не піде, імовірніше, що Україну як державу обнулять". За його словами, Україна – це "штучне утворення", а українська мова – "діалект слов'янської".

Окрім цього, серед тих, хто обрав для себе життя в країні окупанта, варто згадати імена Оксани Байрак, Галини Безрук, Лідії Вележевої, Ольги Красько, Дмитра Шевченка, Олени Яковлєвої та Антоніни Паперни.

Усі вони мали вибір, однак замість важливих життєвих та громадянських цінностей, обрали кар'єру та життя в Росії.