Актриса Эми Шумер пригласила Владимира Зеленского на торжественную церемонию Оскара-2022.

Американская актриса Эми Шумер, которая станет ведущей премии Оскар в 2022 году, пригласила Владимира Зеленского на церемонию награждения. Она состоится онлайн 27 марта.

Зірка вважає, що таким чином Зеленський зможе розповісти про війну в Україні мільйонам американців, які дивитимуться трансляцію, та найвідомішим знаменитостям Голлівуду.

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