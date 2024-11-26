Украинский актер Алексей Хильский воплотил в игре одного из главных персонажей. Об этом сообщила его жена, Надежда Хильская, пишет 24 Канал.
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Эта работа стала одной из последних для Алексея Хильского. Разработчики почтили его память и память других погибших военных.
20 ноября состоялся официальный релиз игры S.T.A.L.K.E.R 2. Леша стал частью этой игры. Он был бы сейчас счастлив и уже бы качал ее на "плойку". Горжусь и очень скучаю,
– написала Надежда Хильская
Алексей Хильский во время работы над персонажем / Фото из инстаграма Надежды Хильской
Напомним, Алексей Хильский погиб 17 августа 2023 года во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.
Украинские актеры в игре S.T.A.L.K.E.R 2
- Григорий Бакланов присоединился к созданию видеоигры и работал над озвучкой. Он подарил свой голос 23 персонажам.
- Александр Лаптий, актер и боец бригады "Азов", стал моделью для 3D-анимации одного из главных персонажей.
- Елена Курта, которую знают по сериалу "Школа", сыграла госпожу Агату. Интересно, что в украинской версии игры эта персонажка разговаривает голосом Юлии Саниной.