Український актор Олексій Хільський втілив у грі одного з головних персонажів. Про це повідомила його дружина, Надія Хільська, пише 24 Канал.

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Ця робота стала однією з останніх для Олексія Хільського. Розробники вшанували його пам'ять й пам'ять інших загиблих військових.

20 листопада відбувся офіційний реліз гри S.T.A.L.K.E.R 2. Льоша став частиною цієї гри. Він був би зараз щасливий і вже б качав її на "плойку". Пишаюсь та страшенно сумую,

– написала Надія Хільська



Олексій Хільський під час роботи над персонажем / Фото з інстаграму Надії Хільської

Нагадаємо, Олексій Хільський загинув 17 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

Українські актори у грі S.T.A.L.K.E.R 2