Актер Алексей Хильский, который погиб на фронте, стал частью игры STALKER 2

Участие в разработке игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" приняло немало украинских актеров. Среди них – Алексей Хильский, который погиб на войне в 2023 году.

Украинский актер Алексей Хильский воплотил в игре одного из главных персонажей. Об этом сообщила его жена, Надежда Хильская, пишет 24 Канал.

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Эта работа стала одной из последних для Алексея Хильского. Разработчики почтили его память и память других погибших военных.

20 ноября состоялся официальный релиз игры S.T.A.L.K.E.R 2. Леша стал частью этой игры. Он был бы сейчас счастлив и уже бы качал ее на "плойку". Горжусь и очень скучаю,

– написала Надежда Хильская



Алексей Хильский во время работы над персонажем / Фото из инстаграма Надежды Хильской

Напомним, Алексей Хильский погиб 17 августа 2023 года во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.

Украинские актеры в игре S.T.A.L.K.E.R 2