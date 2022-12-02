5 серия популярного шоу вызвала безумный интерес. Все из-за сцен секса в эпизоде, в частности зрители пишут об интимной близости с двумя мужчинами в серии, которую за одну ночь просмотрело 2,3 миллиона зрителей, а это на 23 % больше, чем предыдущий эпизод.

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В сериале "Белый лотос" возрос интерес зрителей

26-летний актер Лео Вудалл, снявшийся в фильме "Потерянное сердце" с Томом Голландом в главной роли, прокомментировал интимные сцены в 5 серии с его участием. В первую очередь отметим, что персонажа представили в качестве племянника нового друга Тани (Дженнифер Кулидж) Квентина (Том Голландер), английского миллионера, которого она встретила на Сицилии.

Во время пятого эпизода 2 сезона, вышедшего в эфир в воскресенье, 27 ноября, и называется "Эта любовь", Таня бродит по дворцу Квентина, когда случайно застает Квентина и Джека, занимающихся сексом.

Я большой поклонник Тома, и когда я услышал, что он будет играть моего дядю, я подумал: "Это нереально". А потом, когда я узнал, что тоже собираюсь тратить его, это было немного сюрреалистично,

– сказал он Variety.

"Все, что Майк Уайт делает с этим шоу, идеально, так что никаких сомнений по этому поводу не было. Это походило на невероятный "вау-момент", – дополнил он.

Уайт объяснил, что эта конкретная сцена была эхом момента с первого сезона, когда менеджер отеля Армонд (Мюррей Бартлетт) был пойман во время секса со своим сотрудником Диллоном (Лукас Гейдж).

Том Голландер и Лео Вудалл в сериале "Белый лотос" / Коллаж 24 канала

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"Белый лотос" 2 сезон: сюжет и трейлер

"Белый лотос" – это острая социальная сатира, изображающая истории разных сотрудников и гостей эксклюзивного курорта в течение одной недели. Сначала кажется, что каждый герой – идеален, но это не так. В каждом эпизоде сериала жизни персонажей сильно изменяются, их тайны раскрывают с каждым днем.

Напомним, на этот раз роскошный курорт проходит вдоль потрясающего побережья Сицилии в Италии, а не на Гавайях. Актерский состав сериала претерпел существенные изменения, но сюжетные линии, интриги, проблемы и тайны выдержаны в одном стиле.

2 сезон "Белого лотоса" вышел на HBO Max 31 октября. На Rotten Tomatoes лента получила 89% критиков и 61% зрителей. За событиями в сериале приятно наблюдать, пишут зрители, хоть и намекают на абсурдность сюжета.