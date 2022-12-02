5 серія популярного шоу викликала шалену зацікавленість. Все через сцени сексу в епізоді, зокрема глядачі пишуть про інтимну близькість із двома чоловіками в серії, яку за одну ніч переглянуло 2,3 мільйона глядачів, а це на 23 % більше, ніж попередній епізод.

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До серіалу "Білий лотос" зросла зацікавленість глядачів

26-річний актор Лео Вудалл, який знявся у фільмі "Загублене серце" з Томом Голландом у головній ролі, прокоментував інтимні сцени у 5 серії за його участю. Насамперед зазначимо, що персонажа представили як племінника нового друга Тані (Дженніфер Кулідж) Квентіна (Том Голландер), англійського мільйонера, якого вона зустріла на Сицилії.

Під час п'ятого епізоду 2 сезону, який вийшов в ефір у неділю, 27 листопада, і називається "Це кохання", Таня бродить палацом Квентіна, коли випадково застає Квентіна та Джека, які займаються сексом.

Я великий шанувальник Тома, і коли я почув, що він гратиме мого дядька, я подумав: "Це нереально". А потім, коли я дізнався, що теж збираюся тра*нути його, це було трохи сюрреалістично,

– сказав він Variety.

"Все, що Майк Вайт робить із цим шоу, ідеально, так що жодних сумнівів із цього приводу не було. Це було схоже на неймовірний "вау-момент", – доповнив він.

Вайт пояснив, що ця конкретна сцена була відлунням моменту з першого сезону, коли менеджер готелю Армонд (Мюррей Бартлетт) був спійманий під час сексу зі своїм співробітником Діллоном (Лукас Гейдж).

Том Голландер та Лео Вудалл у серіалі "Білий лотос" / Колаж 24 каналу

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"Білий лотос" 2 сезон: сюжет і трейлер

"Білий лотос" – це гостра соціальна сатира, яка зображає історії різних співробітників та гостей ексклюзивного курорту упродовж одного тижня. Спершу здається, що кожен герой – ідеальний, але це не так. У кожному епізоді серіалу життя персонажів сильно змінюються, їхні таємниці розкривають з кожним днем.

Нагадаємо, цього разу розкішний курорт проходить уздовж чудового узбережжя Сицилії в Італії, а не на Гаваях. Акторський склад серіалу зазнав суттєвих змін, але сюжетні лінії, інтриги, проблеми та таємниці витримані в одному стилі.

2 сезон "Білого лотоса" вийшов на HBO Max 31 жовтня. На Rotten Tomatoes стрічка отримала 89 % від критиків та 61 % від глядачів. За подіями в серіалі приємно спостерігати, пишуть глядачі, хоч і натякають на абсурдності сюжету.