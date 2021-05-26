"У вас нет депрессии. Просто вам не хватает секса", – говорит психолог одной из героинь сборника фильмов.
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"До мурашек по телу. До дрожи колен. До фейерверков и звезд в глазах. Так как, дадим секса в 2021?", – так комментируют фестиваль организаторы.
Постер фестиваля эротического кино / Фото Kinoafisha
Программа фестиваля эротического кино Best Erotic Shorts 3
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"Все это делают"
Год: 2015
Страна: США
Режиссер: Меган Бразертон
Продолжительность: 10 минут
История о женщине, которая решила открыть новые стороны своей сексуальности и впервые в жизни заняться мастурбацией.
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"Я голая"
Год: 2019
Страна: Франция
Режиссер: Александра Миньен
Продолжительность: 2 минуты
Молодая девушка просыпается и собирается на работу. Она полностью голая и не надевает одежду даже тогда, когда выходит из дома. Как ни странно, другие этого не замечают.
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"Ода лету"
Год: 2020
Страна: Аргентина
Режиссер: Селина Дюпрат
Продолжительность: 5 минут
Главная героиня чувствует дискомфорт и одиночество. Однако, она начинает исследовать собственные желания. Они открывают ей мир фантазий и удовольствия.
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"Гора Донни"
Год: 2020
Страна: Нидерланды
Режиссер: Тийс Буман
Продолжительность: 22 минуты
У порнозвезды Донни-Маунтс возникает эректильная дисфункция. Теперь ему нужно решить, кем он хочет быть в жизни.
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"Эрос"
Год: 2011
Страна: Франция
Режиссер: Ваян Готье
Продолжительность: 2 минуты
Сюрреалистическая анимация, что ведет нас в эротическое путешествие через абстрактные визуальные эффекты.
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"Грязный танец"
Год: 2020
Страна: Испания
Режиссер: Нурия Ния
Продолжительность: 10 минут
Среди грязи в сельской местности девушка находит идеальный отрыв от стремительности современного мира.
Интересно От мистера Бига и Шарлотты до Эйдана и Стива: кто сыграет в перезапуске "Секс в большом городе"
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"Асинхронные"
Год: 2019
Страна: Германия
Режиссеры: Робин Шюлленбах, Йенс Киппер
Продолжительность: 7 минут
Одна работа, одно решение, две точки зрения.
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"Частная собственность"
Год: 2019
Страна: Мексика
Режиссер: Надя Аяла Табачник
Продолжительность: 15 минут
Ана и Мариано случайно встретились после того, как не виделись несколько лет. Они вспоминают моменты, проведенные вместе. Но имеет ли все это значение теперь?
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"Адам"
Год: 2016
Страна: США
Режиссер: Эвелин Джейн Росс
Продолжительность: 2 минуты
Глиняная анимация о сотворении мира. Финалист премии BAFTA Student Film Awards.
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"Диагональ"
Год: 2020
Страна: Швейцария
Режиссер: Энн Торенс
Продолжительность: 6 минут
Возбужденная молодая пара уже в запале, когда женщина спрашивает о презервативе. Презерватива нет, но, похоже, мужчину это не останавливает.
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"Фантазия"
Год: 2018
Страна: Франция
Режиссер: Алексис Прост
Продолжительность: 2 минуты
Как обычный секс в машине может перенести в мир фантазий и удовольствия? Что бывает, когда между двумя людьми возникает настоящая сексуальная гармония?
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"Правила британского секса"
Год: 2019
Страна: США
Режиссер: Шант Хамасиан
Продолжительность: 5 минут
Дама постоянно напоминает мужу о сексе. Но однажды все выходит из-под контроля.
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