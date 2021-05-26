"У вас немає депресії. Просто вам не вистачає сексу", – каже психологиня однієї з героїнь збірки фільмів.

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"До мурашок по тілу. До тремтіння колін. До феєрверків і зірок в очах. То як, дамо сексу у 2021?", – так коментують фестиваль організатори.



Постер фестивалю еротичного кіно / Фото Kinoafisha

Програма фестивалю еротичного кіно Best Erotic Shorts 3

"Всі це роблять"

Рік: 2015

Країна: США

Режисерка: Меган Бразертон

Тривалість: 10 хвилин

Історія про жінку, яка вирішила відкрити нові сторони своєї сексуальності та вперше в житті зайнятися мастурбацією.

"Я гола"

Рік: 2019

Країна: Франція

Режисерка: Александра Міньєн

​Тривалість: 2 хвилини



Молода дівчина прокидається і збирається на роботу. Вона повністю гола і не вдягає одяг навіть тоді, коли виходить з дому. Як не дивно, інші цього не помічають.

"Ода літу"

Рік: 2020

Країна: Аргентина

Режисерка: Селіна Дюпрат

​Тривалість: 5 хвилин

Головна героїня відчуває дискомфорт і самотність. Однак, вона починає досліджувати власні бажання. Вони відкривають їй світ фантазій і задоволення.

До теми 4 техніки, які дозволять тобі подарувати максимум задоволення жінці під час сексу

"Гора Донни"

Рік: 2020

Країна: Нідерланди

Режисер: Тійс Буман

​Тривалість: 22 хвилини

У порнозірки Донні-Маунтс виникає еректильна дисфункція. Тепер йому потрібно вирішити, ким він хоче бути в житті.

"Ерос"

Рік: 2011

Країна: Франція

Режисерка: Ваяна Готьє

​Тривалість: 2 хвилини



Сюрреалістична анімація, що веде нас у еротичну подорож через абстрактні візуальні ефекти.

"Брудний танець"

Рік: 2020

Країна: Іспанія

Режисерка: Нурія Нія

​Тривалість: 10 хвилин

Посеред бруду в сільській місцевості дівчина знаходить ідеальний відрив від стрімкості сучасного світу.

Цікаво Від містера Біга й Шарлотти до Ейдана й Стіва: хто зіграє в перезапуску "Секс і місто"

"Асинхронні"

Рік: 2019

Країна: Німеччина

Режисери: Робін Шюлленбах, Йенс Кіппер

​Тривалість: 7 хвилин

Одна робота, одне рішення, дві точки зору.

"Приватна власність"

Рік: 2019

Країна: Мексика

Режисерка: Надя АялаТабачник

​Тривалість: 15 хвилин

Ана та Маріано випадково зустрілися після того, як не бачились декілька років. Вони згадують моменти, проведені разом. Але чи має все це значення тепер?

"Адам"

Рік: 2016

Країна: США

Режисер: Евелін Джейн Росс

​Тривалість: 2 хвилини



Глиняна анімація про створення світу. Фіналіст премії BAFTA Student Film Awards.

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"Діагональ"

Рік: 2020

Країна: Швейцарія

Режисерка: Енн Торенс

​Тривалість: 6 хвилин



Збуджена молода пара вже в запалі, коли жінка питає про презерватив. Презервативу немає, але, схоже, чоловіка це не зупиняє.

"Фантазія"

Рік: 2018

Країна: Франція

Режисер: Алексіс Прост

​Тривалість: 2 хвилини

Як звичайний секс у машині може перенести у світ фантазій і задоволення? Що буває, коли між двома людьми виникає справжня сексуальна гармонія?

"Правила британського сексу"

Рік: 2019

Країна: США

Режисер: Шант Хамасіан

​Тривалість: 5 хвилин

Дама постійно нагадує своєму чоловікові про секс. Але одного разу все виходить з-під контролю.

Фестиваль еротичного кіно Best Erotic Shorts 3 2021: дивіться трейлер (18+)