"У вас немає депресії. Просто вам не вистачає сексу", – каже психологиня однієї з героїнь збірки фільмів.
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"До мурашок по тілу. До тремтіння колін. До феєрверків і зірок в очах. То як, дамо сексу у 2021?", – так коментують фестиваль організатори.
Постер фестивалю еротичного кіно / Фото Kinoafisha
Програма фестивалю еротичного кіно Best Erotic Shorts 3
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"Всі це роблять"
Рік: 2015
Країна: США
Режисерка: Меган Бразертон
Тривалість: 10 хвилин
Історія про жінку, яка вирішила відкрити нові сторони своєї сексуальності та вперше в житті зайнятися мастурбацією.
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"Я гола"
Рік: 2019
Країна: Франція
Режисерка: Александра Міньєн
Тривалість: 2 хвилини
Молода дівчина прокидається і збирається на роботу. Вона повністю гола і не вдягає одяг навіть тоді, коли виходить з дому. Як не дивно, інші цього не помічають.
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"Ода літу"
Рік: 2020
Країна: Аргентина
Режисерка: Селіна Дюпрат
Тривалість: 5 хвилин
Головна героїня відчуває дискомфорт і самотність. Однак, вона починає досліджувати власні бажання. Вони відкривають їй світ фантазій і задоволення.
До теми 4 техніки, які дозволять тобі подарувати максимум задоволення жінці під час сексу
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"Гора Донни"
Рік: 2020
Країна: Нідерланди
Режисер: Тійс Буман
Тривалість: 22 хвилини
У порнозірки Донні-Маунтс виникає еректильна дисфункція. Тепер йому потрібно вирішити, ким він хоче бути в житті.
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"Ерос"
Рік: 2011
Країна: Франція
Режисерка: Ваяна Готьє
Тривалість: 2 хвилини
Сюрреалістична анімація, що веде нас у еротичну подорож через абстрактні візуальні ефекти.
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"Брудний танець"
Рік: 2020
Країна: Іспанія
Режисерка: Нурія Нія
Тривалість: 10 хвилин
Посеред бруду в сільській місцевості дівчина знаходить ідеальний відрив від стрімкості сучасного світу.
Цікаво Від містера Біга й Шарлотти до Ейдана й Стіва: хто зіграє в перезапуску "Секс і місто"
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"Асинхронні"
Рік: 2019
Країна: Німеччина
Режисери: Робін Шюлленбах, Йенс Кіппер
Тривалість: 7 хвилин
Одна робота, одне рішення, дві точки зору.
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"Приватна власність"
Рік: 2019
Країна: Мексика
Режисерка: Надя АялаТабачник
Тривалість: 15 хвилин
Ана та Маріано випадково зустрілися після того, як не бачились декілька років. Вони згадують моменти, проведені разом. Але чи має все це значення тепер?
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"Адам"
Рік: 2016
Країна: США
Режисер: Евелін Джейн Росс
Тривалість: 2 хвилини
Глиняна анімація про створення світу. Фіналіст премії BAFTA Student Film Awards.
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"Діагональ"
Рік: 2020
Країна: Швейцарія
Режисерка: Енн Торенс
Тривалість: 6 хвилин
Збуджена молода пара вже в запалі, коли жінка питає про презерватив. Презервативу немає, але, схоже, чоловіка це не зупиняє.
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"Фантазія"
Рік: 2018
Країна: Франція
Режисер: Алексіс Прост
Тривалість: 2 хвилини
Як звичайний секс у машині може перенести у світ фантазій і задоволення? Що буває, коли між двома людьми виникає справжня сексуальна гармонія?
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"Правила британського сексу"
Рік: 2019
Країна: США
Режисер: Шант Хамасіан
Тривалість: 5 хвилин
Дама постійно нагадує своєму чоловікові про секс. Але одного разу все виходить з-під контролю.
Фестиваль еротичного кіно Best Erotic Shorts 3 2021: дивіться трейлер (18+)