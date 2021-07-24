С 22 июля на большие экраны выходит спортивная драма "Пульс", в которой сыграл Роман Ясиновский. Фильм сможет удивить зрителей мощной и мотивационной историей спортсменки Оксаны Ботурчук. После автокатастрофы она продолжила бороться за свою мечту и стала паралимпийской чемпионкой.

Стоит посмотреть Украине нужны свои герои, – Роман Ясиновский рассказал, почему драму "Пульс" должен увидеть каждый

Сюжет фильма уже покорил киноманов, так как в украинском кино не много таких мощных драм о победе. И почему режиссеры не снимают подобные ленты, как зрители формируют некачественное отечественное кино и почему стоит изменить свое отношение к актерам или селебритиз – об этом и многом другом 24 канал пообщался с Романом Ясиновским.

Роман, добрый день! Вы уже давно знаменитый и узнаваемый актер в Украине. Как вы относитесь к этой славе?

Знаете, в Украине безумно популярными себя могут назвать, скорее всего, Станислав Боклан и Владимир Зеленский. Но второй – Президент Украины ко всему (шутит).

Себя я не могу назвать безумно популярным. Во-первых, я и не стремлюсь к этому, потому что для меня главным является то, что я люблю свою работу. Потому и не хочу узнаваемости. Но, если откровенно, вообще популярность меня немного смущает, потому что иногда я не знаю, как себя вести в момент, когда меня узнают. Это, конечно, часть профессии, приятно, но мне более интересен сам процесс создания фильма или спектакля.

Сейчас нужно благодарить и отдавать дань уважения не нам, актерам, которые выполняют свою работу на сцене, а врачам, которые борются с коронавирусом, людям других профессий, которые рискуют своей жизнью. Мы не делаем столько, сколько они.

Я считаю, что у нас немножко неправильные акценты – не только в стране, а в мире. Актеров воспринимают как кого-то "вау", а это на самом деле люди, которые просто любят свою работу, как и все остальные.



Роман Ясиновский и Стас Боклан на съемках "Пульса" / Фото Роман Ясиновский

Поэтому к узнаваемости я как-то отношусь спокойно. И на самом деле не сказал бы, что знаменитый актер.

Хотелось бы не то чтобы больше славы, а больше хорошей работы, которой сейчас очень мало.

Справка. Роман Ясиновский хорошо известен зрителям по роли в сериале "Поймать Кайдаша", где актер сыграл состоятельного сельского парня Артема Головашина, который был влюблен в Мотрю. Кроме этого, украинца можно увидеть в знаменитых лентах "Киборги", "Круты 1918", "Трое" и др. Сейчас Роман Ясиновский принимает участие в съемках одного из самых дорогих фильмов в истории украинского кино – исторической драмы "Довбуш".



Роман Ясиновский в фильме "Довбуш" / Фото из фейсбука Романа Ясиновского

Как Вы думаете, почему качественного украинского кино на телевидении, да и в кинотеатрах, не так много, как хотелось бы? А качественные отечественные фильмы можно пересчитать по пальцам?

Потребительская потребность наших людей намного проще, чем хотелось бы. И это я так мягко говорю (смеется).

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Кажется, в Украине есть все: замечательные режиссеры, талантливые актеры и стремление создавать качественный кинопродукт. Чего же, по-вашему, не хватает этой важной индустрии?

Нам, прежде всего, не хватает хорошего зрителя. А зрителю часто не важно, что он смотрит, лишь бы только посмеяться. В оправдание: "Да я устал от всего этого. У меня там дома одно, а еще война не прекращается. Я хочу прийти в кинотеатр и поржать". Я считаю, что это такое желание убежать от себя.

Когда же ты смотришь кино, которое имеет глубину и заставляет тебя думать, – это значительно сложнее, но гораздо лучше!



Роман Ясиновский в драме "Пульс" / Фото Пресс-служба фильма

Украинцы очень часто хотят, чтобы за нас кто-то что-то сделал. Как говорил мой преподаватель, это немножко расслабляет темечко. Ты постоянно находишься в таком состоянии, что все как-то будет, сделается. Я слушал одну лекцию, где была фраза: "Мы всегда можем договориться. Это является как хорошей нашей стороной, так и плохой. Люди, которые постоянно нарушают правила. У нас нет каких-то устойчивых вещей".

Вот этого постоянства не хватает и украинскому кино, чтобы были правила. К примеру, чтобы Госкино выдавало финансирование не десяткам фильмов, потому что это же хороший режиссер. Должна быть определенная совокупность правил: хороший не только режиссер, но и сценарий. Конечно, здесь тоже будут исключения.

Вот эта внутренняя безответственность, которая присуща нам, украинцам, мешает снимать качественные фильмы.

Я из Западной Украины, где популярна фраза: "Да как-то будет". Но так не работает: нужно ко всему, что ты делаешь, относиться серьезно. А у нас этой серьезности и этого спектра правил не хватает.



Чего не хватает украинскому кино: мнение Романа Ясиновского / Фото фейсбук актера

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Что можно сделать уже и сейчас для того, чтобы улучшить ситуацию с производством кино в Украине?

Мы все прекрасно знаем, что закончится карантин, потому что все имеет свое начало и рано или поздно – конец. Мы вернемся к нормальному образу жизни, тогда все начнут ходить в кинотеатры. И если мы сейчас не поддержим украинские фильмы, нам не будет, что смотреть. Придется сидеть и созерцать белый экран. Да и вообще неизвестно, будут ли работать кинотеатры. Поэтому важно пойти и поддержать гривной украинское кино. Я не думаю, что 100 – 150 гривен кому-то очень ударит по карману.

Мы привыкли, грубо говоря, получать много всего "на халяву". И это самая большая наша проблема! Вот, к примеру, почему в Соединенных Штатах так развит кинематограф? Потому что они платят за телевидение. А мы – нет. Такая же ситуация со стриминговыми сервисами.

Люди за границей привыкли платить за то, что они потребляют и информационно. А у нас привыкли, что, например, в библиотеке берешь книгу, какую только захочешь. Там такого нет, потому что за каждую из них надо платить. Понятно, что тогда человек задумается, за какую именно хочет заплатить. Именно в таких условиях появляется конкуренция. А у нас этого, к сожалению, нет.

Чтобы развиваться не только физически, но и умственно, нам нужно платить тоже. Украинцам стоит уже это понять.

Поэтому поддержите украинское кино уже сейчас! Спортивная драма "Пульс" вышла на большой экран с 22 июля.

"Пульс": смотрите трейлер фильма