Alyona Ayona отметила, что этот небольшой фрагмент – большая честь для нее. Звезда уверена, что сейчас особенно важно продвигать украинскую музыку в мире, этнике страны, наш культурный код.

Песня Dancer стала саундтреком к сериалу Netflix "Опасные связи"

Украинский трек и еще на украинском языке на такой платформе, как Netflix – это уже победа. Сегодня мы звучим во фрагменте, завтра будем писать главные саундтреки к топовому кино,

– поделилась Alyona Alyona.

В своих сторис знаменитость также подсказала, что ее трек звучит в 11 серии сериала.



Песня Dancer стала саундтреком к сериалу Netflix "Опасные связи" / Скриншот рассказы

Текст песни Dancer

I believe I'm a dancer, I believe I'm a dancer, eh-eh

I believe I'm a dancer, I believe I'm a dancer, eh-eh

I believe I'm a dancer, I believe I'm a dancer, eh-eh

I believe I'm a dancer, I believe I'm a dancer

Моє тіло тоне в купі сумнівів тепер

Воно чуло – в танці обирають всіх, а не тебе

І мій розум моє тіло на важкий замок запер

Але тіло чує біт, чує стук поміж ребер

Моє тіло хоче танцювати, як би не було там

Тіло хоче руху із неділі прямо до суботи

Хоче увімкнути одночасно всі свої частини

Танцювати хоче, не боїться виглядати дивним

Тіло так хоче до тіл, щоби об'єднатися в єдиний потік

Хочеться зливати з себе літри потів

Хочеться подалі від обставин та подій

І це тіло хвилями на шкірі запускає рух

Більше не ховає себе серед цих піднятих рук

Не важливо де – чи то Пекін, чи то Перу

Тіло чує цей клич, відчуваючи грув в танцях!

I believe I'm a dancer, I believe I'm a dancer, eh-eh

I believe I'm a dancer, I believe I'm a dancer, eh-eh

I believe I'm a dancer, I believe I'm a dancer, eh-eh

I believe I'm a dancer, I believe I'm a dancer

Отже моє тіло стомлене розбите від роботи

Із останніх сил робить вирішальний подих

Забиває на питання, заборони чи турботи

Тіло в відображення запитало "хто ти?"

Й ринуло в пошуках свіжого дихання

Чи справді треба так те, за чим ти ганяв

Тут на танцполі ідеї нового дня

Залишки смутку із себе хтось тихо зняв

І пішов до людей випускати пар

Диму капюшон ніби шовк, ідеальний шар

Тіло забуває неіснуючі проблеми

Там всі голови хитають в тому місці, де ми

І пішли до людей випускати пар

Диму капюшон ніби шовк, ідеальний шар

Утворили всі ніби шоу з танцювальних пар

Тіло розхитає Володимир Кошмар, є

I believe I'm a dancer, I believe I'm a dancer, eh-eh

I believe I'm a dancer, I believe I'm a dancer, eh-eh

I believe I'm a dancer, I believe I'm a dancer, eh-eh

I believe I'm a dancer, I believe I'm a dancer

Сериал "Опасные связи": сюжет и трейлер

Умная девушка Селен влюбляется в плохого парня Тристана в своей новой старшей школе в Биаррике. Однако она даже не подозревает, что является частью жестокого пара, который он заключил с королевой социальных сетей Ванессой.

"Опасные связи": смотрите трейлер