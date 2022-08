Alyona Ayona зазначила, що цей невеличкий фрагмент – велика честь для неї. Зірка впевнена, зараз особливо важливо просувати українську музику у світі, етніку країни, наш культурний код.

Пісня Dancer стала саундтреком до серіалу Netflix "Небезпечні зв’язки"

Український трек та ще й українською мовою на такій платформі, як Netflix – це вже перемога. Сьогодні ми звучимо у фрагменті, завтра писатимемо головні саундтреки до топового кіно,

– поділилася Alyona Alyona.

У своїх сторіс знаменитість також підказала, що її трек звучить в 11 серії серіалу.



Пісня Dancer стала саундтреком до серіалу Netflix "Небезпечні зв’язки" / Скриншот розповіді

Текст пісні Dancer

I believe I'm a dancer, I believe I'm a dancer, eh-eh

I believe I'm a dancer, I believe I'm a dancer, eh-eh

I believe I'm a dancer, I believe I'm a dancer, eh-eh

I believe I'm a dancer, I believe I'm a dancer

Моє тіло тоне в купі сумнівів тепер

Воно чуло – в танці обирають всіх, а не тебе

І мій розум моє тіло на важкий замок запер

Але тіло чує біт, чує стук поміж ребер

Моє тіло хоче танцювати, як би не було там

Тіло хоче руху із неділі прямо до суботи

Хоче увімкнути одночасно всі свої частини

Танцювати хоче, не боїться виглядати дивним

Тіло так хоче до тіл, щоби об'єднатися в єдиний потік

Хочеться зливати з себе літри потів

Хочеться подалі від обставин та подій

І це тіло хвилями на шкірі запускає рух

Більше не ховає себе серед цих піднятих рук

Не важливо де – чи то Пекін, чи то Перу

Тіло чує цей клич, відчуваючи грув в танцях!

I believe I'm a dancer, I believe I'm a dancer, eh-eh

I believe I'm a dancer, I believe I'm a dancer, eh-eh

I believe I'm a dancer, I believe I'm a dancer, eh-eh

I believe I'm a dancer, I believe I'm a dancer

Отже моє тіло стомлене розбите від роботи

Із останніх сил робить вирішальний подих

Забиває на питання, заборони чи турботи

Тіло в відображення запитало "хто ти?"

Й ринуло в пошуках свіжого дихання

Чи справді треба так те, за чим ти ганяв

Тут на танцполі ідеї нового дня

Залишки смутку із себе хтось тихо зняв

І пішов до людей випускати пар

Диму капюшон ніби шовк, ідеальний шар

Тіло забуває неіснуючі проблеми

Там всі голови хитають в тому місці, де ми

І пішли до людей випускати пар

Диму капюшон ніби шовк, ідеальний шар

Утворили всі ніби шоу з танцювальних пар

Тіло розхитає Володимир Кошмар, є

I believe I'm a dancer, I believe I'm a dancer, eh-eh

I believe I'm a dancer, I believe I'm a dancer, eh-eh

I believe I'm a dancer, I believe I'm a dancer, eh-eh

I believe I'm a dancer, I believe I'm a dancer

Серіал "Небезпечні зв’язки": сюжет та трейлер

Розумна дівчина Селен закохується в поганого хлопця Трістана у своїй новій старшій школі в Біарріці. Однак вона навіть не підозрює, що є частиною жорстокого парі, яке він уклав із королевою соціальних мереж Ванессою.

