"24 Канал" собрал детективные сериалы для тех, кто любит загадки, подозрительных героев и вот тот самый момент: "Стоп, а это точно не он?"

"Лес"

В маленьком городке Монтфокон, посреди Арденнского леса, пропадает девочка-подросток Дженнифер. Перед этим она звонит своей учительнице Эве – и после этого просто исчезает.

Полиция сначала не слишком паникует: ну, подросток, ну, ночной звонок, может, решила сбежать от взрослых и немного пожить без их нотаций. Новый капитан Гаспар Декер и учительница Ева решают, что дело гораздо серьезнее.

Особенно странно ведут себя подруги пропавшей – Майя и Оушен. Они явно что-то знают, но рассказывать полиции не спешат.

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А дальше начинают всплывать старые секреты, связанные с трагическим событием тридцатилетней давности.

"Лес": смотреть трейлер

"Город теней"

Барселона, раннее утро, знаменитое здание Гауди – и тело человека, которого буквально охватило пламя. Романтическое начало дня, ничего не скажешь.

К расследованию возвращается опальный детектив, которому предстоит не просто найти убийцу, но и разобраться в собственном прошлом.

На фоне невероятной Барселоны разворачивается мрачная криминальная история, где красивые фасады города очень быстро перестают быть красивыми. Здесь есть убийство, тайны, старые грехи и герой, которому, похоже, самому не помешало бы пройти допрос.

"Город теней": смотреть трейлер

"Что остается"

Молодая пара находит в своей новой квартире разложившееся тело Мелиссы Янг. И нет, это не совсем тот сюрприз, который хочется получить после переезда.

Детектив Лен Харпер начинает расследовать, что случилось с женщиной и почему никто не заметил ее исчезновение.

Постепенно выясняется, что дело гораздо сложнее, чем просто найденный труп. Главный вопрос – как человек мог исчезнуть настолько незаметно, что никто даже не бросился ее искать?

"Что осталось": смотреть трейлер

А если этой порции детективов вам мало, мы уже подготовили еще однуподборку сериалов на вечер – с новыми загадками, расследованиями, убийствами и героями, которые точно что-то скрывают.