24 Канал зібрав детективні серіали для тих, хто любить загадки, підозрілих героїв і той самий момент: "Стоп, а це точно не він?"

"Ліс"

У маленькому містечку Монтфокон, посеред Арденнського лісу, зникає дівчина-підліток Дженніфер. Перед цим вона телефонує своїй учительці Еві – і після цього просто зникає.

Поліція спочатку не надто панікує: ну підліток, ну нічний дзвінок, може, вирішила втекти від дорослих і трохи пожити без їхніх лекцій. Але новий капітан Ґаспар Декер і вчителька Ева вирішують, що справа значно серйозніша.

Особливо дивно поводяться подруги зниклої – Майя та Оушен. Вони явно щось знають, але розповідати поліції не поспішають.

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А далі починають спливати старі секрети, пов'язані з трагічною подією тридцятирічної давнини.

"Ліс": дивитись трейлер

"Місто тіней"

Барселона, ранній ранок, відома будівля Гауді – і тіло людини, яку буквально охопило полум'я. Романтичний початок дня, нічого не скажеш.

До розслідування повертається опальний детектив, якому доведеться не просто знайти вбивцю, а й розібратися у власному минулому.

На тлі неймовірної Барселони розгортається похмура кримінальна історія, де красиві фасади міста дуже швидко перестають бути красивими. Тут є вбивство, таємниці, старі гріхи й герой, якому, схоже, самому не завадило б пройти допит.

"Місто тіней": дивитись трейлер

"Що залишається"

Молода пара знаходить у своїй новій квартирі розкладене тіло Мелісси Янг. І ні, це не зовсім той сюрприз, який хочеться отримати після переїзду.

Детектив Лен Харпер починає розслідувати, що сталося з жінкою і чому ніхто не помітив її зникнення.

Поступово з'ясовується, що справа набагато складніша, ніж просто знайдений труп. Головне питання – як людина могла зникнути настільки непомітно, що ніхто навіть не кинувся її шукати?

"Що залишається": дивитись трейлер

А якщо цієї порції детективів вам мало, ми вже підготували ще одну добірку серіалів на вечір – із новими загадками, розслідуваннями, вбивствами та героями, які точно щось приховують.



