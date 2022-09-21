Гей-персонаж, свадьба Рейниры, болезнь Визериса: чем запомнился 5 эпизод "Дома Дракона"

18 сентября на HBO появилась 5 серия популярнейшего сериала НПО "Дом Дракона". В украинской озвучке сериал появился 19 сентября на Megogo. Редакция кино уже просмотрела эпизод и готова поделиться впечатлениями.

Семейная жизнь в Доме Таргариенов не имеет никаких ценностей. Принц Дэймон совершает ужасное убийство, а брак для Рейниры – только политическое соглашение. Впрочем, король Визерис откровенно стремится передать дочери престол.

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"Дом Дракона" 5 серия: обзор

Первый сезон "Дома Дракона" развивается гораздо быстрее, чем "Игра престолов". На сегодняшний день вышло 5 эпизодов – и они уже охватили пять десятилетий короля Визериса, которого, напомним, сыграл Пэдди Консидайн. Альянсы меняются, фракции формируются, а враждебность усугубляется. Читатели книг, как обычно, знают, чем все закончится.

В 5 серии "Мы освещаем путь" видим элегантно построенный сюжет, красивейшие эпизоды мира Вестероса, к моменту свадьбы Рейниры. Однако во вселенной Джорджа Мартина свадьбы редко заканчиваются хорошо. И сериал "Дом Дракона" – не исключение.

Король Визерис и Рейнира / HBO

Спойлеры!

В начале 5 эпизода, мы знакомимся с супругой принца Дэймона, леди Рэй Ройс из Рунстоуна в Долине, когда она возвращается с утренней охоты. На самом деле это был не самый лучший момент знакомства с ней, поскольку именно тогда она встретилась с Дэймоном, от чьих рук сразу умерла. Тем временем король Визерис отправляется на встречу с лордом Корлисом Веларионом и лично просит руки его сына для дочери.

Король Визерис и лорд Корлис / HBO

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Сначала Рейнира была против того, чтобы выйти замуж за мужа, которого выбрал отец. Это имело для нее только политическую подоплеку. Но вскоре она поняла, что поставлена на карту. Рейнира понимает, что это будет брак по расчету, но стремится сделать его максимально удобным для себя. Во время первой встречи с Лейнором она все обсудила с ним. Как сказали бы создатели шоу, ее соглашение с сыном Корлиса очень современный разговор со средневековым подтекстом.

Рейнира с Лейнором во время откровенного разговора / HBO

К тому же Лейнор – гей, уже нашедший свою любовь.

Лейнор с любовью своей жизни / HBO

Одновременно Алисента остается сама после освобождения ее отца сэра Отто из Красной крепости, и именно тогда ей приходится рыть глубже, чтобы выяснить, из чего она на самом деле сделана. В сущности этот эпизод о том, как она признает свой статус королевы.

Алисента / HBO

Можно ли сказать, что 5 эпизод "Дома Дракона" – затишье перед бурей? Очевидно. На это указывают немало подсказок в эпизоде. К тому же если вы являетесь настоящим фанатом "Игры престолов", то знаете, что каждая серия, в которой была свадьба в конце, предполагала большие изменения.

Обратим внимание хотя бы на то, что свадьба Рейниры и Лейнора в большей степени трагически закончилась для многих героев. И король Визерис, на протяжении серии показывающий свое плохое самочувствие, вообще теряет сознание в последних минутах серии.

Одним из самых интересных и щемяще-загадочных моментов в 5 серии является "Танец Дракона" Рейниры и Лейнора, за которым внимательно наблюдал ее дядя Дэймон.

Кстати, в 5 сезоне нам придется попрощаться с Милли Алкок. 6 эпизод познакомит нас с Рейнирой в исполнении Эммы д'Арси.

"Дом Дракона" 6 серия: дата выхода и превью

Следующая 6-я серия "Дома Дракона" выйдет 25 сентября на НПО Мах и 26 сентября на Megogo. Заметим, что в 6 эпизоде произойдет еще один скачок во времени, которое перенесет зрителей на 10 лет вперед.

График выхода серий:

Эпизод 7 – 2 октября;

Эпизод 8 – 9 октября;

Эпизод 9 – 16 октября;

Эпизод 10 – 23 октября.

"Дом Дракона" 2022: превью 6 серии

Напомним, "Дом Дракона" – эпический сериал, действие которого происходит за 200 лет до событий "Игры престолов". Сценарий которого написан по мотивам романа Джорджа Мартина 2018 года "Огонь и кровь". В нем говорится о тайнах семьи Таргариен и междоусобной борьбе в пределах дворца. События в сериале развиваются вокруг "Танца Драконов" – гражданской войны 129 – 131 годов от Завоевания Эйегона И.

В главных ролях:

Педди Консидайн в качестве короля Визериса I Таргариена,

Милли Олкок и Эмма Д'Арси в роли принцессы Рейниры Таргариен,

Мэтт Смит в роли принца Деймона Таргариена,

Эмили Кэри в роли юной леди Алисент Хайтау,

Фабьен Франкель в роли сэра Кристона Коула и другие.

Редакция кино 24 внимательно наблюдает за премьерой и после просмотра делится своими впечатлениями. В частности о сериале мы подготовили уже несколько интересных материалов:

Чем поразил первый эпизод сериала. И что больше всего шокировало зрителей – в кратком обзоре;

О душевных разговорах и прогулках в красивых садах с эффектной компьютерной графикой читайте во втором эпизоде Дома Дракона;

А вот первого сына Эйгона и об отношениях Визериса и Рейниры узнайте в третьей серии.

К тому же сериал уже продолжили на второй сезон. Также известно, что режиссер Мигель Сапочник, ранее работавший над девятым эпизодом "Игры престолов" "Битвой Бастардов" в 6 сезоне, ушел в отставку. Вместо него над вторым сезоном "Дома Дракона" будет работать Алан Тейлор.

Интересно также, что к продолжению сериала могут присоединиться Генри Кавилл из "Ведьмака" и Элизабет Олсен, сыгравшая в проекте Marvel "ВандаВижн".