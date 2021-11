Нет лучшего источника для кино, чем литература, и этот киносезон не стал исключением из правила. Не меньше половины громких новинок в кинотеатрах и на стримингах – экранизации художественных и публицистических бестселлеров на разный цвет и вкус. Чего только стоит успешный выход "Дюны" Дени Вильнева – экранизации первой части фантастического романа Герберта Уэллса, к которому очень долго не могли подступиться или делали это откровенно неудачно.

Не пропустите "Колесо времени", "Великая" и "Зов ада": какие сериалы посмотреть в эти выходные

"Последняя дуэль" Ридли Скотта

В этом году один из самых известных режиссеров мира, Ридли Скотт, устроил настоящий праздник для каждого любителя кино и выпустил сразу два проекта с разницей в месяц. Какие только чудеса не случаются в пандемию...

Исторический эпик "Последняя дуэль" с Джоди Комер, Мэттом Дэймоном, Адамом Драйвером и Беном Аффлеком в главных ролях был основан на документальном бестселлере историка Эрика Джаггера The Last Duel: A True Story of Trial Combat in Medieval France. Многие кинематографисты интересовались невероятной историей храброй молодой аристократки и окружавших её мужчин, которые борются за свою гордость, а не за ее женскую честь. Но именно давние друзья и коллеги Деймон и Аффлек взялись за адаптацию текста к сценарию.

В конце концов именно со сценарной работы началась их большая карьера в Голливуде, когда двое очень молодых бостонцев сначала успешно продали свой первый сценарий "Умница Уилл Хантинг", а затем и выиграли за него Оскар. Друзья пригласили в соавторы нового проекта инди-сценаристку и режиссера Николь Холофсенер, а в режиссерское кресло – опытного мастера Ридли Скотта. Результат впечатлил, учитывая не самые впечатляющие кассовые сборы. Если вы пропустили этот фильм в кино – обязательно посмотрите дома, и будьте готовы, что, даже зная развязку, вы будете удивлены.

"Дом Гуччи" Ридли Скотта

Главной сенсацией конца осени, безусловно, стал другой биографический драматический триллер от Ридли Скотта – "Дом Гуччи" с Леди Гагой, Адамом Драйвером, Аль Пачино, Джаредом Лето, Сальмой Хайек и Джереми Айронсом в главных ролях.

Картина, которая меньше поразила критиков, чем "Дуэль", снята по документальной книге авторства Сары Фоден – "Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности". Видимо, книга с таким названием и о таком известном клане была обречена на экранизацию. В фильме фокус окончательно смещается на эпоху последних десятилетий, когда компанией Гуччи руководили, собственно, члены семейства Гуччи. В то время как в книге дается гораздо больше предыстории.

Но сама "сенсация" как раз и кроется в конфликтах наследников Гуччи: с одной стороны – это разделение бизнеса между Альдо Гуччи (Аль Пачино) и его племянником Маурицио Гуччи (Адам Драйвер), а с другой – скандальный развод и трагический финал отношений Маурицио с его экспрессивной женой Патрицией (Леди Гага). Возможно, критикам и не очень понравился сценарий и некоторые недостатки проекта, но даже они не отрицают, что в фильме будет предостаточно яркой картинки, харизматичной актерской работы и любимой темы о недостатках состоятельных людей, чтобы удержать зрителей в кино.

Если вы не знали Убийство Маурицио Гуччи, бренд Gucci: все, что мы знаем о предыстории фильма Ридли Скотта

"Игры в ненависть" Питера Хатчингса

С 9 декабря в украинских кинотеатрах стартует романтическая комедия "Игры в ненависть" режиссера Питера Хатчингса, основанная на мировом бестселлере по версии The New York Times The Hating Game писательницы Салли Торн. Главные роли в ромкоме исполнили звезды хоррора "Остров фантазий" Люси Хейл и Остин Стоуэлл.

Австралийская писательница Салли Торн дебютировала романтической книгой The Hating Game в 2016-м году. Роман о конфликте чувств и корпоративной этики стартовал с 37-го места в списке бестселлеров USA Today, постепенно поднимаясь в чартах. После того, как The Hating Game вышла в 25 странах и попала в список 20 лучших романтических бестселлеров от влиятельного издания The Washington Post, роман переместился в самый престижный книжный чарт Северной Америки – список бестселлеров по версии The New York Times, где продержался в топе больше 9 месяцев.

Не удивительно, что Голливуд ухватился за эту книгу, чтобы предложить зрителям новую историю о карьеристах, которые, возможно, имеют шанс на личную жизнь. Романтических комедий в локациях праздничного Нью-Йорка в последнее время как-то не хватает, и именно за этой нишей следует ромком "Игры в ненависть".

"Игры в ненависть" 2021 год: смотрите трейлер

"Уборщица", Netflix

Пока большинство обсуждали феноменальный успех шоу Netflix "Игра в кальмара" с перерывами на "Ты" и комедийный экшн "Красное уведомление", в топ-десятке стриминг-гиганта много недель держался сериал "Уборщица. История матери-одиночки" по автобиографическому роману Стефани Лэнд "Служанка: тяжелая работа, низкая оплата и воля матери к выживанию".

Маргарет Куэлли, известная широкому зрителю в первую очередь по ленте "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино, играет Алекс Расселл – молодую одинокую мать, которая в поисках свободы и лучшей жизни для себя и дочери идет работать уборщицей. Драматическая история, в которой хватило места и юмору, и теплу, получила признание за реалистичную картину борьбы с бюрократией, семьей, самой собой в попытке построить полноценную жизнь, не основанную на льготах для бедных. Для большей реалистичности шоуранер "Уборщицы" Молли Смит Метцер на роль матери главной героини пригласила маму самой Маргарет Куэлли – звезду "Дня сурка" Энди Макдауэлл, которая показала в этом шоу высочайший мастер-класс. Другие ключевые роли в шоу исполнили – Ник Робинсон, Аника Нони Роуз, Билли Берк, Реймонд Эблэк.

"Уборщица" 2021: смотрите трейлер

К теме Сериал месяца на Netflix: "Уборщица" – почему шоу стоит посмотреть каждому и каждой

"Колесо времени", Amazon Prime Video

Все в киноиндустрии знают, что босс корпорации Amazon Джефф Безос любит фэнтези, и все знают, что запуском крупнейших проектов на сервисе Prime Video тоже руководит он лично. И пока мир ждет новую версию "Властелина колец" от сервиса, студия оперативно сняла шоу по циклу романов Роберта Джордана "Колесо времени". Эпический мир Роберта Джордана получил признание как у любителей фэнтези, так и в индустрии и литературных критиков. В идеале, кинематографистам есть, что снимать, так как в целом автор написал лично 11 книг серии, еще 3 были дописаны по автора наработкам после его смерти в 2007 году. Первый сезон "Колеса времени" состоит из 8 эпизодов, три из которых уже доступны.

Главной звездой и сопродюсером проекта выступила британка Розамунд Пайк – номинантка на Оскар за "Исчезнувшую" и обладательница "Золотого глобуса" за "Аферистку". Шоу снималось в основном в Чехии с бюджетом на уровне "Игры престолов", и уже объявлено о старте работы над вторым сезоном. По сюжету первого сезона, таинственная Морейн (Розамунд Пайк), член магической организации, берет пятерых молодых людей в путешествие, считая, что один из них может быть реинкарнацией Дракона, могучего человека, которому пророчили спасти мир или уничтожить его.

"Колесо времени" 2021: смотрите трейлер