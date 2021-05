В этом году фестиваль пройдет в гибридном формате. Показы пройдут в Киеве в кинотеатре Жовтень, а четыре документальные ленты из цикла от American Film Showcase будут доступны для онлайн просмотра на территории всей Украины.

Мы подобрали подборку из самых ярких фильмов, которые стоит посмотреть на фестивале американского кино "Независимость".

"Звук металла"

Год: 2020

Жанр: драма

Оригинальное название: Sound of Metal

Драма Дариуса Мардера о барабанщике, который внезапно теряет слух, в этом году номинирована на Оскар сразу в шести категориях. Фильм получил награду за лучший саунд-дизайн и монтаж.

По сюжету главный герой бросает все и переезжает в приют глухих и пытается начали новую жизнь. Впрочем, врачи просят его избегать любых громких звуков, где бы он ни был.

"Звук металла" 2020: смотрите трейлер

"Глории"

Год: 2020

Жанр: историческая драма

Оригинальное название: The Glorias

В фильме речь идет об иконе феминизма, журналистке Глории Стайнем, с выдающимся актерским составом: Джулианной Мур, Алисией Викандер, Жанель Моне. Главная героиня, Глория Стайнем, жила множеством жизней. Поэтому в фильме "Глории" ее изображают сразу четыре актрисы – каждая показывает героиню в определенный период жизни. Обладательницы премии Оскар Алисия Викандер и Джулианна Мур сыграют Глорию во время волонтерской деятельности в Индии, только после окончания колледжа, до написания знаменитых текстов и создания женского движения.

"Глории" 2020: смотрите трейлер

"Мейнстрим"

Год: 2020

Жанр: драма, романтика

Оригинальное название: Mainstream

По сюжету главная героиня фильма Фрэнки работает барменшей в локальном стендап-клубе. Вместе с другом Джейком она постоянно в поиске ответов на вопрос о ценности современного общества. Вдруг встречает таинственного Линка – парня, который живет вне всяких социальных правил. Фрэнки так вдохновляется, что решает снять его антимейнстримные убеждения на видео и выложить в сеть.

"Мейнстрим" 2020: смотрите трейлер

"Никогда. Редко. Иногда. Всегда"

Год: 2020

Жанр: Драма

Оригинальное название: Never Rarely Sometimes Always

Это британо-американский драматический фильм 2020 года по сценарию и режиссерству Элизы Хиттман. В фильме речь идет о проблемах беременности молодой девушки.

"Никогда. Редко. Иногда. Всегда" 2020: смотрите трейлер

"Мэрия"

Год: 2020

Жанр: документальный

Оригинальное название: City Hall

Это американский документальный фильм 2020 года, режиссером которого стал Фредерик Уайзман. Он исследует правительство Бостона, штат Массачусетс.

"Мэрия" 2020: смотрите трейлер

"Не сами"

Год: 2020

Жанр: документальный

Это документальный фильм Снежаны Гусаревич. В фильме речь идет о бездомных в Украине, которые потеряли жизненный ориентир и были зависимы от алкоголя и наркотиков... В поисках помощи, они попали в сообщество "Еммаус-Оселя", где смогли адаптироваться к социуму, найти для себя место в жизни, новый дом и семью.

"Как будто в раю"

Год: 2020

Жанр: документальный

Оригинальное название: Some kind of heaven

Жизнь в большом приюте для престарелых во Флориде. За воротами роскошной, устланной пальмами, крупнейшей пенсионной резиденции во Флориде, четверо ее жителей пытаются найти смысл и радость в жизни.

"Как будто в раю" – это сюрреалистическая, визуально насыщенная картина, что предлагает зрителю бегство от реальности и одновременно к реальности возвращает; это яркий портрет отдельной субкультурной общины.

– Винс Мансини, Uproxx

"Как будто в раю" 2020: смотрите трейлер