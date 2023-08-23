Фильм об одном дне: много локаций, много героев, – режиссер о ленте "День Независимости"
В украинский прокат 24 августа выйдет документальный фильм Владимира Тихого "День Независимости". В ленте показан один день в жизни разных украинцев – 24 августа 2022 года.
Режиссер "Дня Независимости" Владимир Тихий рассказал 24 Каналу, что идея возникла через несколько месяцев после полномасштабного вторжения, когда Силы обороны выбили врага, в частности из-под Киевщины.
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"Понимание цены независимости и свободы стало проявляться в другом формате. [Появилась идея] снять о Дне Независимости фильм, когда мы в один день рассказываем о нашей Украине", – поделился Тихий.Владимир Тихий – украинский кинорежиссер, сценарист и продюсер документальных и игровых фильмов ("Наши котики", "Брама", "День украинского добровольца").
Как снимали фильм
В общем было девять съемочных групп в семи разных локациях. Это дало возможность показать всю мозаику украинской жизни – от военных и спасателей до подростков. Подготовка к съемочным работам предшествовала освобождению Херсона.
"Мозаику украинской жизни того дня [важно] показать через год, когда тоже многое изменилось. Теперь мы тоже ждем очередного шага, который изменит положение вещей на фронте", – отметил Тихий.
Смотрите официальный украинский трейлер фильма "День Независимости":
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