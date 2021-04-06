С 22 апреля в Украине будут транслировать новый экшен Гая Ричи "Гнев человеческий". В сети опубликовали новые захватывающие кадры, подтверждающие, что персонаж Джейсона Стейтема сможет противостоять целой стаи бойцов.

"Гнев человеческий": сюжет фильма

За годы работы в Голливуде Джейсон Стэтхэм сыграл не одного наемника, готового идти напролом к своей цели. В ленте Гая Ричи "Гнев человеческий" он превратится в загадочного Хилла, который будет методично отслеживать преступников, не получая выгоды за это.

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По сюжету, загадочный британец в стильном костюме устраивается на работу в инкассаторскую компанию. Уже по виду Хилла понятно: заработок на этой работе или страховка его совсем не интересуют. Но все же он становится перевозчиком денег в Лос-Анджелесе.



Джейсон Стэтхэм в фильме "Гнев человеческий" / Фото Вольга Украина

Окажется, что главный герой хочет выследить банду преступников, которые тщательно планируют нападения на инкассаторов. Хилл готов поставить жизнь на то, чтобы разгадать пазл и найти виновных в ограблении. Поэтому весь город почувствует "Гнев человеческий" и станет очевидцем напряженных схваток.

Кадры со съемок фильма "Гнев человеческий" / Фото Вольга Украина

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Актеры фильма "Гнев человеческий"

Гай Ричи сумел собрать на съемках экшена звездную команду, которая может только вызвать восторг. В частности, в фильме "Гнев человеческий" можно будет увидеть:

Джейсона Стейтема

Джоша Гартнетта

Голта МакКэллани

Post Malone

Лаза Алонсо

Скотта Иствуда и др.

Интересно, что последний был поражен от приглашения Гая Ричи. Скотт Иствуд был рад выйти за пределы своего амплуа и перевоплотиться в опасного хищника.

"Гай Ричи любит исследовать уголовный мир и всем его персонажам свойственны недостатки, свои проблемы, свои мотивации. Они все потому проходят. Вы начинаете испытывать к ним эмпатию. Даже если некоторые из них могли творить ужасные вещи. Это делает его фильмы интересными, поскольку мир этих картин – не черно-белый", – считает Скотт Иствуд.

Премьера фильма "Гнев человеческий" запланирована на 22 апреля 2021 года. Лента появится только в кинотеатрах и только после проката попадет на стриминг-платформы.