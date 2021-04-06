З 22 квітня в Україні транслюватимуть новий екшен Гая Річі "Гнів людський". У мережі опублікували нові захопливі кадри, які підтверджують, що персонаж Джейсона Стейтема зможе протистояти цілій зграї бійців.

"Гнів людський": сюжет фільму

За роки роботи в Голлівуді Джейсон Стейтем зіграв не одного найманця, готового йти напролом до своєї цілі. У стрічці Гая Річі "Гнів людський" він перевтілиться у загадкового Хілла, який буде методично вистежувати злочинців, не отримуючи вигоди за це.

Дізнавайтесь більше Потужна історія з видовищним екшеном: чому варто переглянути фільм Гая Річі "Гнів людський"

За сюжетом, загадковий британець у стильному костюмі влаштовується на роботу в інкасаторську компанію. Вже з вигляду Хілла зрозуміло: заробіток на цій роботі чи страховка його зовсім не цікавлять. Та все ж він стає перевізником грошей у Лос-Анджелесі.



Джейсон Стейтем у фільмі "Гнів людський" / Фото Вольга Україна

Виявиться, що головний герой хоче вистежити банду злочинців, які ретельно планують напади на інкасаторів. Хілл готовий поставити життя на те, щоб розгадати пазл і знайти винних у пограбуванні. Відтак все місто відчує "Гнів людський" і стане очевидцем напружених сутичок.

Кадри зі зйомок фільму "Гнів людський" / Фото Вольга Україна

Цікаво Джош Гартнетт зізнався, чому відмовився від ролі Бетмена та кого зіграв у трилері Гая Річі

Актори фільму "Гнів людський"

Гай Річі зумів зібрати на зйомках екшену зіркову команду, яка може тільки викликати захват. Зокрема, у фільмі "Гнів людський" можна буде побачити:

Джейсона Стейтема

Джоша Гартнетта

Голта МакКеллані

Post Malone

Лаза Алонсо

Скотта Іствуда та ін.

Цікаво, що останній був вражений від запрошення Гая Річі. Скотт Іствуд був радий вийти за межі свого амплуа та перевтілитись у небезпечного хижака.

"Гай Річі любить досліджувати кримінальний світ і всім його персонажам властиві недоліки, свої проблеми, свої мотивації. Вони все через те проходять. Ви починаєте відчувати до них емпатію. Навіть якщо деякі з них могли творити жахливі речі. Це робить його фільми цікавими, оскільки світ цих стрічок – не чорно-білий", – вважає Скотт Іствуд.

Прем'єра фільму "Гнів людський" запланована на 22 квітня 2021 року. Стрічка з'явиться тільки в кінотеатрах і тільки після прокату потрапить на стрімінгові платформи.

"Гнів людський": дивіться трейлер