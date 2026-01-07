24 Канал предлагает три фильма, которые можно выбрать для просмотра в зимний вечер. Будьте уверены, что все останутся довольны.

Что посмотреть с любимым?

"Бывшая с того света, 2020

Рейтинг IMDb: 5,5

Писатель Чарльз Кондомайн переживает творческий кризис и решает пригласить в свой дом эксцентричную медиумку мадам Аркати, чтобы та провела спиритический сеанс – исключительно с исследовательской целью для новой книги.

Но ритуал идет не по плану: Чарльз случайно вызывает дух своей первой жены – Эльвиры, яркой, ироничной и очень ревнивой. Проблема в том, что видит и слышит ее только он, тогда как его нынешняя жена Рут даже не подозревает о присутствии "соперницы с того света".

Эльвира вовсе не собирается возвращаться обратно. Между живыми и мертвыми разворачивается любовный треугольник, который заставляет Чарльза переосмыслить свои отношения, прошлые ошибки и настоящие чувства.

"Бывшая с того света": смотрите онлайн трейлер фильма

"Секс по дружбе", 2011

Рейтинг IMDb: 6,5

Джейми и Дилан – двое успешных, умных и немного циничных людей, которые устали от сложных отношений. Они договариваются о простом правиле: никаких чувств, никаких обязательств – только дружба и секс.

На первый взгляд, все работает идеально, но со временем герои начинают замечать, что эмоции не так легко выключить, как кажется.

"Секс по дружбе": смотрите онлайн трейлер фильма

"50 первых поцелуев", 2004

Рейтинг IMDb: 6,8

Генри – беззаботный ветеринар, который избегает серьезных отношений, пока не знакомится с Люси – милой и искренней девушкой. Но есть одна проблема: из-за травмы Люси ежедневно теряет память и не помнит ничего, что произошло накануне.

Генри решает влюблять ее в себя снова и снова – каждый день, по-новому.

"50 первых поцелуев": смотрите онлайн трейлер фильма

