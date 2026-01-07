24 Канал пропонує три фільми, які можна обрати для перегляду у зимовий вечір. Будьте певні, що всі залишаться задоволеними.

Що подивитись з коханим?

"Колишня з того світу, 2020

Рейтинг IMDb: 5,5

Письменник Чарльз Кондомайн переживає творчу кризу й вирішує запросити до свого дому ексцентричну медіумку мадам Аркаті, аби та провела спіритичний сеанс – виключно з дослідницькою метою для нової книги.

Та ритуал іде не за планом: Чарльз випадково викликає дух своєї першої дружини – Ельвіри, яскравої, іронічної та дуже ревнивої. Проблема в тому, що бачить і чує її лише він, тоді як його нинішня дружина Рут навіть не підозрює про присутність "суперниці з того світу".

Ельвіра зовсім не збирається повертатися назад. Між живими та мертвими розгортається любовний трикутник, який змушує Чарльза переосмислити свої стосунки, минулі помилки і справжні почуття.

"Колишня з того світу": дивіться онлайн трейлер фільму

"Секс по дружбі", 2011

Рейтинг IMDb: 6,5

Джеймі та Ділан – двоє успішних, розумних і трохи цинічних людей, які втомилися від складних стосунків. Вони домовляються про просте правило: жодних почуттів, жодних зобов'язань – лише дружба і секс.

На перший погляд, усе працює ідеально, але з часом герої починають помічати, що емоції не так легко вимкнути, як здається.

"Секс по дружбі": дивіться онлайн трейлер фільму

"50 перших поцілунків", 2004

Рейтинг IMDb: 6,8

Генрі – безтурботний ветеринар, який уникає серйозних стосунків, доки не знайомиться з Люсі – милою і щирою дівчиною. Але є одна проблема: через травму Люсі щодня втрачає пам'ять і не пам'ятає нічого, що сталося напередодні.

Генрі вирішує закохувати її в себе знову і знову – щодня, по-новому.

"50 перших поцілунків": дивіться онлайн трейлер фільму

