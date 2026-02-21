Не только Марго Робби и Джейкоб Элорди: кто снялся в новом фильме "Грозовой перевал"
- 12 февраля в Украине состоялась премьера новой экранизации "Грозовой перевал" режиссера Эмиральд Феннел.
- В фильме снялись Марго Робби, Джейкоб Элорди, Оуэн Купер, Шарлотта Меллингтон, Шазад Латиф и Элисон Оливер.
12 февраля в Украине состоялась премьера новой экранизации романа Эмили Бронте "Грозовой перевал". Режиссер Эмиральд Феннел представила собственный взгляд на одну из самых известных историй любви в мировой литературе.
Главные роли в драме сыграли Марго Робби и Джейкоб Элорди. Какие еще актеры снялись в фильме, расскажет 24 Канал.
Кто снялся в новом фильме "Мятежный перевал"
Марго Робби (Кэтрин Эрншоу)
Марго Робби – австралийская актриса, наиболее известна по фильмам "Отряд самоубийц" и "Барби". Актриса замужем за британским кинопродюсером Томом Акерли, от которого в октябре 2024 года родила сына.
Джейкоб Элорди (Хитклифф)
Джейкоб Элорди – австралийский актер, который сыграл Нейта в популярном сериале от HBO "Эйфория". Он также снялся в фильме "Франкенштейн", вышедшем в 2025 году. Персонаж актера – Чудовище Франкенштейна.
Оуэн Купер (Хитклифф в детстве)
Оуэн Купер – британский актер, который получил премию "Эмми" за роль 13-летнего Джейми Миллера в мини-сериале "Переходный возраст" от Netflix. Он победил в категории "Лучший актер второго плана в мини-сериале".
Шарлотта Меллингтон (Кэтрин в детстве)
Шарлотта Меллингтон – молодая актриса, наиболее известна как раз по роли Кэтрин в фильме "Грозовой перевал".
Шазад Латиф (Эдгар Линтон)
Шазад Латиф – британский актер, который имеет шотландское и пакистанское происхождение. Его первая большая роль была в сериале "Призраки".
Элисон Оливер (Изабель Линтон)
Элисон Оливер – ирландская актриса, наиболее известна по своей дебютной роли в сериале "Разговоры с друзьями". Также она снялась в фильме "Солтберн" – это дебютная роль девушки в полнометражном кино.
Какие фильмы с Джейкобом Элорди посмотреть?
Кстати, ранее мы писали, какие фильмы с Джейкобом Элорди стоит посмотреть:
"Франкенштейн" (2025) – за основу фильма взят одноименный роман Мэри Шелли, режиссером ленты стал оскароносный Гильермо дель Торо. Это история об ученом Викторе Франкенштейне.
"Солтберн" (2023) – психологический триллер от режиссера "Грозового перевала" Эмиральд Феннел. Это рассказ о студенте Оксфордского университета Оливере Квике, который подружился с Феликсом Каттоном – именно его сыграл Джейкоб Элорди.
"Будка поцелуев" (2018) – романтическая комедия, снята на основе одноименного романа Бет Риклз. В ленте рассказывается о старшекласснице Элле и ее проблемном романе с популярным парнем Ноа.