Не только Марго Робби и Джейкоб Элорди: кто снялся в новом фильме "Грозовой перевал"

12 февраля в Украине состоялась премьера новой экранизации романа Эмили Бронте "Грозовой перевал". Режиссер Эмиральд Феннел представила собственный взгляд на одну из самых известных историй любви в мировой литературе.

Главные роли в драме сыграли Марго Робби и Джейкоб Элорди. Какие еще актеры снялись в фильме, расскажет 24 Канал.

Кто снялся в новом фильме "Мятежный перевал"

Марго Робби (Кэтрин Эрншоу)

Марго Робби – австралийская актриса, наиболее известна по фильмам "Отряд самоубийц" и "Барби". Актриса замужем за британским кинопродюсером Томом Акерли, от которого в октябре 2024 года родила сына.

Марго Робби в "Грозовом перевале" / Кадр из фильма

Джейкоб Элорди (Хитклифф)

Джейкоб Элорди – австралийский актер, который сыграл Нейта в популярном сериале от HBO "Эйфория". Он также снялся в фильме "Франкенштейн", вышедшем в 2025 году. Персонаж актера – Чудовище Франкенштейна.

Джейкоб Элорди в "Грозовом перевале" / Кадр из фильма

Оуэн Купер (Хитклифф в детстве)

Оуэн Купер – британский актер, который получил премию "Эмми" за роль 13-летнего Джейми Миллера в мини-сериале "Переходный возраст" от Netflix. Он победил в категории "Лучший актер второго плана в мини-сериале".

Оуэн Купер в "Грозовом перевале" / Кадр из фильма

Шарлотта Меллингтон (Кэтрин в детстве)

Шарлотта Меллингтон – молодая актриса, наиболее известна как раз по роли Кэтрин в фильме "Грозовой перевал".

Шарлотта Меллингтон в "Грозовом перевале" / Кадр из фильма

Шазад Латиф (Эдгар Линтон)

Шазад Латиф – британский актер, который имеет шотландское и пакистанское происхождение. Его первая большая роль была в сериале "Призраки".

Шазад Латиф в "Грозовом перевале" / Кадр из фильма

Элисон Оливер (Изабель Линтон)

Элисон Оливер – ирландская актриса, наиболее известна по своей дебютной роли в сериале "Разговоры с друзьями". Также она снялась в фильме "Солтберн" – это дебютная роль девушки в полнометражном кино.

Элисон Оливер в "Грозовом перевале" / Кадр из фильма

