В частности, в новом интервью Алексей назвал сериал, который ему точно никогда не надоест. И даже спустя 30 лет после выхода первой серии его продолжают пересматривать снова и снова.

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Какой сериал никогда не надоест

Гнатковский подразумевает культовый сериал "Друзья", о котором вы точно слышали. Это культовый проект, состоящий из 10-ти сезонов и не теряющий популярности среди новых поколений.

За годы транслирования сериала, а это с 1994 по 2004 год, вышло 236 серий, каждая из которых наполнена жизненными и забавными ситуациями.

Главными героями являются шесть друзей, которые живут в Нью-Йорке и постоянно находятся в хлопотах: где взять деньги и жизнь и аренду, как найти свое предназначение в жизни. Джои с Чендлером и Рэйчел с Моникой живут в соседних квартирах, из-за чего возникает много забавных ситуаций. Друзья дурачат, ищут работу, теряют ее, влюбляются, женятся. Остается неизменным только одно – всегда поддерживают друг друга и помогают.

Я множество раз просматривал "Друзей". В конце концов это моя ностальгия – я рос на этом сериале в свои студенческие годы, смотрел его и на английском языке. Мне нравится атмосфера "Друзей" и то, как в сериале работают с персонажами,

– поделился Алексей.

"Друзья": смотрите онлайн трейлер сериала

"Друзья" больше никогда не соберутся полным составом

28 октября 2023 года умер Мэттью Перри, сыгравший в "Друзьях" Чендлера Бинга Его смерть всколыхнула не только Голливуд, но и весь мир. Актер утонул в джакузи своего дома.

Его коллеги из сериала несколько дней хранили молчание, и только потом поделились воспоминаниями о друге.