Зокрема, у новому інтерв'ю Олексій назвав серіал, який йому точно ніколи не набридне. І навіть через 30 років після виходу першої серії його продовжують переглядати знову і знову.

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Який серіал ніколи не набридне

Гнатковський має на увазі культовий серіал "Друзі", про який ви точно чули. Це культовий проєкт, що складається з 10-ти сезонів й не втрачає популярності серед нових поколінь.

За роки транслювання серіалу, а це з 1994 по 2004, вийшло 236 серій, кожна з яких наповнена життєвими та кумедними ситуаціями.

Головними героями є шестеро друзів, які живуть у Нью-Йорку та постійно перебувають у клопотах: де взяти гроші та життя та оренду, як знайти своє призначення в житті. Джої з Чендлером та Рейчел з Монікою живуть у сусідніх квартирах, через що виникає багато кумедних ситуацій. Друзі дуркують, шукають роботу, втрачають її, закохуються, одружуються. Залишається незмінним лише одне – завжди підтримують одне одного та допомагають.

Я безліч разів передивлявся "Друзів". Зрештою, це моя ностальгія – я ріс на цьому серіалі у свої студентські роки, дивився його й англійською мовою. Мені подобається атмосфера "Друзів" і те, як у серіалі працюють з персонажами,

– поділився Олексій.

"Друзі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Друзі" більше ніколи не зберуться повним складом

28 жовтня 2023 року помер Меттью Перрі, який зіграв у "Друзях" Чендлера Бінга. Його смерть сколихнула не лише Голлівуд, а й увесь світ. Актор потонув у джакузі свого будинку.

Його колеги з серіалу кілька днів зберігали мовчання, й лише згодом поділилися спогадами про друга.