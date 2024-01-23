Сериал, который никогда не надоедает
Источник:Elle UA
Актер Алексей Гнатковский полюбился украинским зрителям благодаря роли опришка Ивана в фильме "Довбуш". Он не только ошеломляет своим актерским талантом, но и любит наслаждаться творениями коллег.
В частности, в новом интервью Алексей назвал сериал, который ему точно никогда не надоест. И даже спустя 30 лет после выхода первой серии его продолжают пересматривать снова и снова.
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Какой сериал никогда не надоест
Гнатковский подразумевает культовый сериал "Друзья", о котором вы точно слышали. Это культовый проект, состоящий из 10-ти сезонов и не теряющий популярности среди новых поколений.
За годы транслирования сериала, а это с 1994 по 2004 год, вышло 236 серий, каждая из которых наполнена жизненными и забавными ситуациями.
Главными героями являются шесть друзей, которые живут в Нью-Йорке и постоянно находятся в хлопотах: где взять деньги и жизнь и аренду, как найти свое предназначение в жизни. Джои с Чендлером и Рэйчел с Моникой живут в соседних квартирах, из-за чего возникает много забавных ситуаций. Друзья дурачат, ищут работу, теряют ее, влюбляются, женятся. Остается неизменным только одно – всегда поддерживают друг друга и помогают.
Я множество раз просматривал "Друзей". В конце концов это моя ностальгия – я рос на этом сериале в свои студенческие годы, смотрел его и на английском языке. Мне нравится атмосфера "Друзей" и то, как в сериале работают с персонажами,
– поделился Алексей.
"Друзья": смотрите онлайн трейлер сериала
"Друзья" больше никогда не соберутся полным составом
28 октября 2023 года умер Мэттью Перри, сыгравший в "Друзьях" Чендлера Бинга Его смерть всколыхнула не только Голливуд, но и весь мир. Актер утонул в джакузи своего дома.
Его коллеги из сериала несколько дней хранили молчание, и только потом поделились воспоминаниями о друге.
- Мэтт Леблан (Джои): "С тяжелым сердцем я прощаюсь. Время, которое мы провели вместе, честно говоря, является одним из самых любимых в моей жизни. Расправляй крылья и лети, брат, ты наконец свободен. С любовью. Думаю, что ты оставишь себе 20 баксов, которые мне виноват".
- Кортни Кокс (Моника): "Когда вы работаете с кем-то так тесно, как я работала с Мэттью, есть тысячи моментов, которыми я хотела бы поделиться. Сейчас это один из моих любимых. Немного предыстории: Чендлер и Моника должны были провести одну ночь в Лондоне. Но благодаря реакции зрителей это стало началом их истории любви. В этой сцене перед началом съемок он прошептал мне смешную фразу. Он часто так делал. Он был веселым и добрым".
- Дженнифер Энистон (Рейчел): "Мы любили его очень сильно. Он был частью нашей ДНК. Нас всегда было шестеро. Это была избранная семья, которая навсегда изменила то, кем мы были и каким был наш путь. Мэтти знал, что ему нравится смешить людей. Он говорил, что если не слышал смеха, то думал, что умрет. Его жизнь буквально зависела от этого, и ему это удавалось".
- Дэвид Швиммер (Рос): "Я никогда не забуду твои безупречные по подаче и своевременные шутки. Ты мог взять предложение из диалога и трансформировать его по собственному усмотрению, в результате чего получалось что-то настолько оригинальное и неожиданно смешное, что это удивляет до сих пор".
- Лиза Кудров (Фиби): "Спасибо, что каждый день ты заставлял меня так сильно смеяться, что у меня болели мышцы и слезы текли по лицу. Спасибо за твое открытое сердце в шестисторонних отношениях, требовавших компромисса. И за множество разговоров. Спасибо, что ты появлялся на работе, когда тебе было плохо, но при этом был совершенно замечательным. Спасибо за лучшие 10 лет, которые только могут быть у человека. Спасибо за доверие ко мне".