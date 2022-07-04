Кейт Бланшетт надела сине-желтый костюм в поддержку Украины – его продадут на аукционе

Мировые звезды продолжают поддерживать Украину. Австралийская киноактриса Кейт Бланшетт оделась в сине-желтый костюм, который впоследствии продадут на аукционе.

Кейт Бланшетт является послом доброй воли ООН и неоднократно высказывалась в знак поддержки Украины. Ранее голливудская актриса записала видеообращение с призывом поддержать пожертвования для украинского населения, пострадавшего от войны России против Украины.

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Кейт Бланшетт надела сине-желтый костюм в поддержку Украины

Помимо актерской деятельности Кейт Бланшетт является послом ООН доброй воли по вопросам беженцев. Образ Кейт Бланшетт в сине-желтом костюме показала звездная стилистка Элизабет Стюарт, которая, собственно, и работала над этим нарядом.

Элегантный костюм принадлежит бренду Grayscale, создавшему капсульную линейку одежды в поддержку Украины. Позже, как сообщила стилистка, его продадут на благотворительном аукционе.



Кейт Бланшетт надела сине-желтый костюм в поддержку Украины / Фото из инстаграма Элизабет Стюарт

Фильмография Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт – дважды обладательница Оскара, трехкратная лауреат премий Золотой глобус (1999, 2008, 2014 годы), BAFTA (1999, 2005, 2014 годы), и премии Гильдии киноактеров США (2004, 2004 годы).

Американская актриса наиболее известна благодаря невероятным исполнениям ролей в следующих фильмах:

"Елизавета" (1999, премии BAFTA и Золотой глобус за лучшую женскую роль);

"Авиатор" (2005, премии Оскар и BAFTA за лучшую женскую роль второго плана);

кинотрилогии "Властелин Колец" (2001 – 2003 годы).

За фильм "Жасмин" актриса получила премию Оскар, премию BAFTA и премию Гильдии киноактеров США за лучшую женскую роль. В творчестве звезды еще такие ленты:

"Миссис Америка" 2020 год;

"Аллея ужаса" 2021 год;

"Не смотрите наверх" 2021 год;

"Пиноккио" 2022 год;

"Бордерлендс" 2022 год.

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