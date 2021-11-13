Керри записывает подкаст, Миранда продолжает карьеру юриста: вышел новый тизер "Секса и город"

Стриминг HBO Max презентовал официальный тизер продолжения сериала "Секс в большом городе" с Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон и Кристин Дэвис. Премьеру следует ожидать 9 декабря 2021 года.

В ролике видно, как главные героини в роскошном и дорогом наряде позируют перед камерами, интригуют диалогами в парке, дома, за рабочим столом. Кажется, что Кэрри Брэдшоу записывает собственный подкаст на радио, а Миранда продолжает карьеру адвоката.

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Поклонников и дальше интересует, будет ли Керри с мужчиной мечты, или они все-таки расстанутся? Возможно, нам немного больше деталей покажут в трейлере, который стоит ожидать через неделю – две.

"Секс в большом городе" 2021: смотрите тизер к перезапуску сериала

Что известно о перезапуске "Секса в большом городе"

В начале июля в Нью-Йорке стартовали съемки продолжения культового сериала 2000-х "Секс в большом городе". На официальной инстаграм-странице перезапуска появился первый официальный кадр из фильма;

Позже появились еще новые фото с 50-летними жительницами Манхэттена – Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон и Кристин Дэвис – в стильных образах;

Сценарий продолжения "Секса в большом городе", который "слили" в сеть, ставит жирную точку в отношениях Кэрри Брэдшоу и Мистера Бига;

Мистер Биг появился на съемках перезапуска "Секса в большом городе";

Сара Джессика Паркер и Крис Нот показали совместные романтические фото;

Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис представили на съемочной площадке сериала "Секс в большом городе" (And Just Like That) нового члена команды – актрису Николь Ари Паркер, которая, по слухам, заменит Саманту.