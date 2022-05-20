Павлова убеждена, что во время полномасштабного вторжения России в Украину важно переименовывать улицы, носящие имена классиков русской литературы. Интересно, что она является автором популярного комикс-персонажа Кота Инжира.

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В Киеве зарегистрировали петицию по переименованию улицы Пушкина в честь Стивена Кинга

Предлагаю переименовать улицы Пушкина в украинских городах на улицы Стивена Кинга – современного писателя мирового значения, поддержавшего Украину в ее борьбе против нашествия захватчика.

– говорится на сайте "Электронные петиции".

Подписать петицию вы можете по ссылке.

Кратко о том, как Стивен Кинг поддерживает Украину

Мировые знаменитости продолжают поддерживать украинцев и осуждать действия Путина и россиян. В список этих звезд с первого дня войны присоединился и Стивен Кинг – культовый американский писатель, известный как "король ужасов".

Поддержка Кинга:

Стивен Кинг потролил Путина. Он считает, что российский президент недооценил Украину. Кинг сравнил Украину с росомахой: "Путин думал, что имеет дело с болонкой, а оказалось, что перед ним росомаха. Слава Украине!"

Писатель отказался издавать свои книги в России из-за войны против Украины. Сначала об этом решении заявил канадский писатель Линвуд Барклай. На его твит отреагировал Кинг и написал: "Я тоже". Теперь россияне не могут прочитать новые книги этих авторов.

Кинг выложил фото в футболке с сине-желтыми надписями. На одежде есть популярный сейчас в мире лозунг I stand with Ukraine, то есть "Я поддерживаю Украину". Кроме того, Кинг отметил, что обычно не публикует фото с собой, однако в этот раз сделал исключение.

В апреле писатель предложил своим друзьям в сети послушать украинскую композицию "Не говорю прощай" певице Lama. "Послушайте для удовольствия, в то время как Украина сопротивляется", – написал он.

Недавно писатель опубликовал фото, где похвастался кепкой с надписью Ukraine, чем также поддержал Украину.



Стивен Кинг поддерживает Украину / Фото с твитера писателя