Павлова переконана, що у час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, важливо перейменовувати вулиці, що носять імена класиків російської літератури. Цікаво, що вона є також авторкою популярного комікс-персонажа Кота Інжира, передає 24 канал.

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У Києві зареєстрували петицію щодо перейменування вулиці Пушкіна на честь Стівена Кінга

Пропоную перейменувати вулиці Пушкіна в українських містах на вулиці Стівена Кінга – сучасного письменника світового значення, що підтримав Україну в її боротьбі проти навали загарбника,

– йдеться на сайті "Електронні петиції".

Підписати петицію ви можете за посиланням.

Коротко про те, як Стівен Кінг підтримує Україну

Світові знаменитості продовжують підтримувати українців та засуджувати дії Путіна та росіян. До списку цих зірок з першого дня війни долучився й Стівен Кінг – культовий американський письменник, відомий як "король жахів".

Підтримка Кінга:

Стівен Кінг потролив Путіна. Він вважає, що російський президент недооцінив Україну. Кінг порівняв Україну із росомахою: "Путін думав, що має справу з болонкою, а виявилося, що перед ним росомаха. Слава Україні!"

Письменник відмовився видавати свої книги в Росії через її війну проти України. Спершу про таке рішення заявив канадський письменник Лінвуд Барклай. На його твіт відреагував Кінг та написав: "Я також". Тож, тепер росіяни не можуть прочитати нові книги цих авторів.

Згодом Кінг виклав фото у футболці з синьо-жовтими написами. На одязі є популярне зараз у світі гасло I stand with Ukraine, тобто "Я підтримую Україну". Крім того, Кінг зазначив, що зазвичай не публікує фото з собою, однак цього разу зробив виняток.

У квітні письменник запропонував своїм друзям у мережі послухати українську композицію "Не кажу прощай" співачки Lama. "Послухайте для задоволення, у той час, як Україна чинить опір", – написасв він.

Нещодавно письменник опублікував фото, де похизувався кепкою з надписом Ukraine, чим також підтримав Україну.



Стівен Кінг підтримує Україну / Фото з твітеру письменника