"Кислородная станция" рассказывает о лете 1980 года, когда Джемилев отбывал четырехлетнюю ссылку в Якутском поселке и работал на кислородной станции. Режиссером ленты выступил Иван Тимченко, а сценаристом – Михаил Брыных. В таком составе они работали над "Иловайском".

Интересно "Кино, которому надо отдаться": интервью с Екатериной Молчановой о фильме "Ми є Ми поруч"

Об истории жизни Джемилева до сих пор мало знают

Когда Тимченко приступил к работе над фильмом, был удивлен, что до сих пор мало кто знает историю жизни лидера крымскотатарского народа. Следовательно, решил исправить ситуацию и начал искать контакты с Джемилевым.

"Почти нет информации о Мустафе Джемилеве или Сафинар Джемилевой. Каждый кинематографист находится в постоянном поиске идей, темы, которую можно экранизировать. Мы начали этим интересоваться", – рассказал Тимченко.

Кто такой Мустафа Джемилев? Это лидер крымскотатарского национального движения, правозащитник, многократный народный депутат Украины, Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа (2014 – 2019 годов). В советское время Джемилева семь раз судили за его политические взгляды, он отбыл 15 лет заключения и ссылки в Якутии. Был соучредителем Инициативной группы по защите прав человека в СССР и главой Меджлиса крымскотатарского народа (1991 – 2013 годов).

Олицетворение мифа о Сизифовом труде

Брыных провел серию интервью с главным героем. На основе этого материала создали сценарий. Ведущей идеей стал миф о Сизифовом труде. Ведь Джемилев, отбывая ссылку в селе Зырянка, выполнял фактически ту же, монотонную работу: наполнял кислородом ржавые баллоны.

Так же и с его жизнью. Джемилев боролся за независимость крымскотатарского народа. С началом оккупации Крыма Россией история повторилась и нужно заново отстаивать свои территории.

Суть очень проста: рассказать о двух невероятных людях, которые посвятили свою жизнь борьбе за свободу, права людей и наше будущее,

– подчеркнул Тимченко.



Бэкстейдж со съемок "Кислородной станции" / Фото пресс-службы Госкино

Места для съемок искали по всей Украине

Якутский поселок, московский аэродром, железнодорожное путешествие по маршруту "Ташкент – Москва" и крымские пейзажи – все эти локации для съемок искали в Украине. Основные места – на севере страны, в Киеве и Олешковских песках в Херсонской области.

В оккупированный Крым съемочная группа попасть не может, поэтому замену ему будут искать в Одесской или Херсонской областях. На съемках задействовали также габаритный реквизит – вагон-ресторан и самолет.



Бэкстейдж со съемок "Кислородной станции" / Фото пресс-службы Госкино



Кадр из фильма "Кислородная станция" / Фото пресс-службы Госкино

"У нас поезд не просто стоит, а движется в кадре. На определенных сценах должен быть один пейзаж, на других – солнце с другой стороны и другой пейзаж. Потому что мы едем от Ташкента в Москву и пейзаж меняется", – пояснила продюсер Светлана Соловьева.

Роли меняют актеров

Роль жены Мустафы Джемилева, Сафинар, исполняет молодая актриса Кристина Дейлик. На большом экране украинские зрители могли ее увидеть в ленте "Вулкан". Она смотрела интервью своего прообраза и во время работы над ролью изменилась сама.

Актуально Как работает на Каннском фестивале Украинский павильон

В фильме много внимания уделено тому, как Сафинар добирается до места, где отбывает свою ссылку Мустафа. Дейлик рассказала, что почувствовала тогдашнюю атмосферу и другие годы. Актриса призналась, что когда ее основного партнера нет на площадке, она чувствует, что словно едет к нему.

Международная команда

К созданию фильма "Кислородная станция" привлекли людей из разных стран. Композитором ленты выступает японец Джун Мияке. А главный оператор – специалист из Германии, Томас Стоковски, который признался, что работа над фильмом для него – это новый опыт. Он узнал больше и об истории крымскотатарского народа.

"В немецкой школе не очень много преподают об этом. Однако мне лично было интересно узнать больше. Когда Россия оккупировала Крым, я начал читать больше и больше. Благодаря этому стал осведомленным об ужасном отношении россиян к крымским татарам", – отметил Стоковски.



Съемочная команда "Кислородной станции" / Фото пресс-службы Госкино

Завершение съемок

Создатели фильма убеждают, что отсняли уже половину материала. Надеются завершить основные съемки к осени 2021 года. Тогда же начнут постпродакшн.

Тизер фильма "Кислородная станция" (2022 год): смотрите видео