"Киснева станція" розповідає про літо 1980 року, коли Джемілєв відбував чотирирічне заслання у Якутському селищі та працював на кисневій станції. Режисером стрічки виступив Іван Тимченко, а сценаристом – Михайло Бриних. У такому складі вони працювали над "Іловайськом".

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Про історію життя Джемілєва досі мало знають

Коли Тимченко приступив до роботи над фільмом, був здивований, що досі мало хто знає історію життя лідера кримськотатарського народу. Відтак, вирішив виправити ситуацію й почав шукати контакти з Джемілєвим.

"Майже немає інформації про Мустафу Джемілєва чи Софінар Джемілєву. Кожен кінематографіст перебуває в постійному пошуку ідей, теми, яку можна екранізувати. Ми почали цим цікавитись", – розповів Тимченко.

Хто такий Мустафа Джемілєв? Це лідер кримськотатарського національного руху, правозахисник, багаторазовий народний депутат України, Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу (2014 – 2019 років). У радянський час Джемілєва сім разів судили за його політичні погляди, він відбув 15 років ув'язнення та заслання в Якутії. Був співзасновником Ініціативної групи із захисту прав людини в СРСР та головою Меджлісу кримськотатарського народу (1991 – 2013 років).

Уособлення міфу про Сізіфову працю

Бриних провів серію інтерв'ю з головним героєм. На основі цього матеріалу створили сценарій. Провідною ідеєю став міф про Сізіфову працю. Адже Джемілєв, відбуваючи заслання у селі Зирянка, виконував фактично ту саму, монотонну роботу: наповнював киснем іржаві балони.

Так само і з його життям. Джемілєв боровся за незалежність кримськотатарського народу. Із початком окупації Криму Росією історія повторилася і потрібно заново відстоювати свої території.

Суть дуже проста: розказати про двох неймовірних людей, які присвятили своє життя боротьбі за свободу, права людей і наше майбутнє,

– підкреслив Тимченко.



Бекстейдж зі зйомок "Кисневої станції" / Фото пресслужби Держкіно

Місця для зйомок шукали по всій Україні

Якутське селище, московське летовище, залізнична подорож за маршрутом "Ташкент – Москва" та кримські пейзажі – усі ці локації для зйомок шукали в Україні. Основні місця – на півночі країни, в Києві та Олешківських пісках у Херсонській області.

До окупованого Криму знімальна група потрапити не може, тож заміну йому шукатимуть у Одеській чи Херсонській областях. На зйомках задіяли також габаритний реквізит – вагон-ресторан і літак.



Бекстейдж зі зйомок "Кисневої станції" / Фото пресслужби Держкіно



Кадр з фільму "Киснева станція" / Фото пресслужби Держкіно

"У нас потяг не просто стоїть, а рухається в кадрі. На певних сценах має бути один краєвид, на інших – сонце з іншого боку та інший краєвид. Тому що ми їдемо від Ташкенту до Москви і краєвид змінюється", – пояснила продюсерка Світлана Соловйова.

Ролі змінюють акторів

Роль дружини Мустафи Джемілєва, Софінар, виконує молода акторка Христина Дейлик. На великому екрані українські глядачі могли її побачити у стрічці "Вулкан". Вона дивилася інтерв'ю свого прообразу і під час роботи над роллю змінилася сама.

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У фільмі багато уваги приділено тому, як Софінар добирається до місця, де відбуває своє заслання Мустафа. Дейлик розповіла, що відчула тодішню атмосферу та інші роки. Акторка зізналася, що коли її основного партнера немає на майданчику, вона відчуває, що немовби їде до нього.

Міжнародна команда

До створення фільму "Киснева станція" залучили людей з різних країн. Композитором стрічки виступає японець Джун Міяке. А головний оператор – фахівець з Німеччини, Томас Стоковскі, який зізнався, що робота над фільмом для нього – це новий досвід. Він дізнався більше і про історію кримськотатарського народу.

"У німецькій школі не дуже багато викладають про це. Проте мені особисто було цікаво дізнатися більше. Коли Росія окупувала Крим, я почав читати більше і більше. Завдяки цьому став обізнаним про жахливе ставлення росіян до кримських татар", – зазначив Стоковскі.



Знімальна команда "Кисневої станції" / Фото пресслужби Держкіно

Завершення зйомок

Творці фільму переконують, що відзняли уже половину матеріалу. Сподіваються завершити основні зйомки до осені 2021 року. Тоді ж розпочнуть постпродакшн.

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