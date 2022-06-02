Как минимум три актрисы выступили против режиссера Кэри Фукунаги, обвинив его в "неуместных сексуальных притязаниях", передает 24 канал. Больше об этом деле – рассказываем дальше.

Читайте также Джонни Депп выиграл дело против Эмбер Герд: первые заявления актеров после вердикта суда

Ситуация на съемках минисериала "Повелители воздуха"

Как сообщило издание Rolling Stone, после завершения съемок минисериала Apple TV о Второй мировой войне "Властители воздуха" большинство актеров покинули площадку. Кроме режиссера Кэри Фукунаги, задержавшегося, потому что решил фотографировать в провокационных позах девушек, игравших секс-работниц в сериале.

История с актрисой Рашель Винберг

Также Фукунагу также обвиняют в ухаживании за 23-летней актрисой и скейтбордисткой Рашель Уинберг, с которой он познакомился, когда ей было 18 лет.

А все началось с того, как отметило издание IndieWire, что Фукунага прокомментировал сообщение о том, что дело Ро против Вейда (решение Верховного суда США о свободе беременной женщины совершить аборт, – Кино 24) могут отменить: "Между тем в Америке Верховный суд собирается подтолкнуть нас к еще одному шагу приблизиться к войне с самими собой… узаконив войну против прав женщин", – написал он.

Тогда же Винберг ответила в сторону: "Итак, он опубликовал это сегодня. И меня это бесит, потому что он буквально не заботится о женщинах. Он их только травмирует. Я разговаривала со многими девушками. Но пошел ты, Кэри".



Винберг ответила Фукунази / Скриншот сторис

Адвокат режиссера Плонскер подтвердил тот факт, что у Фукунаги "были очень короткие романтические отношения по обоюдному согласию с Винбергом, но они закончились". А такие утверждения Винберг, по его словам, вытекают из того, что она осталась недовольна их отношениями. Как известно, пара встречалась три года.

Однако Винберг сообщила, что Фукунага сразу после знакомства заставлял ее вступить в романтические отношения. Тогда они работали вместе над рекламой для Samsung.

Притязания актрис Кейлин и Ханны Леш

Известные 24-летние актрисы из черной комедии "Маньяк" на Netflix Ханна и Кейлин Леш также поделились информацией о Фукунаге. Об этом сообщило издание The Wrap.

Они заявили, что режиссер преследовал их, когда им было 20 лет. В частности, он приглашал их провести вместе время в Лондоне. Это происходило как раз тогда, когда он работал над последним фильмом о Джеймсе Бонде.

Звезды признались, что Фукунага также приглашал их к себе в семейный дом в Пенсильвании. По их словам, в какой-то момент все трое сидели в джакузи, где мужчина спросил сестер, будут ли они девственники и будут ли когда-нибудь участвовать в сексе втроем, предположив, что инцест – это нормально, "если все стороны согласны с этим". Тогда девочки отказались от такого предложения.

Позже режиссер пригласил девушек в пентхаус в Нью-Йорке, где они все трое смотрели новый фильм "007: Не время умирать". Во время просмотра, по их словам, Кэрри приставал к ним. И это их еще больше испугало. Впоследствии девушки перестали общаться с Фукунагой, а режиссер принес извинения за свое поведение и заверил, что глубоко уважает актрис и никогда не применял к ним манипуляции и силу.

Известно также, что в 2021 году Фукунагу обвинили в освобождении актрисы из "Настоящего детектива" Рейдена Грир за отказ быть топлесс в сцене, которой не было в оригинальном сценарии. Позже ее уволили из проекта, а Грир назвала встречу с Кэрри унизительной.

Как отреагировал Фукунага на обвинения в притязаниях

Кэри и его юристы отрицают все обвинения. Представители режиссера заявили, что он не вступал в романтические отношения с женщинами против их воли, а также Фукунага не отвечает за набор актрис в съемках фильмов и сериалов. По их словам, если Керри знакомился на съемочной площадке, отношения были дружественными – это касается как женщин, так и мужчин.

В частности, его адвокат Майкл Плонскер выступил с заявлением, в котором отмечается: "Нет ничего непристойного в дружбе или романтических отношениях с женщинами по обоюдному согласию". Плонскер продолжил, что "режиссер всегда создает рабочую среду, которая является творческой, общей и гостеприимной для всех".

Узнайте больше С картой Украины: Анджелина Джоли носит кольцо украинского производителя

Кэрри Фукунага и Украина: как режиссер помогает в борьбе с врагом

Режиссер последнего фильма о Бонде "007: Не время умирать" Кэри Фукунага во время войны приехал в Украину и присоединился к проекту World Central Kitchen, занимающемуся организацией питания после стихийных бедствий. Перед визитом в столицу Украины он побывал во Львове. 24 марта Фукунага опубликовал первые фото из Украины.

Во время своей волонтерской поездки он посетил киевское метро, вместе со своей командой доставил к жителям пищу, также пообщался с волонтерами и беженцами.