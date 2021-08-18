"Корона" 5 сезон: Элизабет Дебики ошеломила сходством с принцессой Дианой – новые кадры сериала

Netflix показал первый кадр из 5 сезона сериала "Корона", где Элизабет Дебики исполнила роль принцессы Дианы, а Доминик Уэст – в роли принца Чарльза. Как перевоплотились актеры в своих исторических героев – смотрите фото на Кино 24.

Съемки нового сезона сериала "Корона" от Netflix начали в июле 2021 года. После официального старта в сети начали появляться фотографии актеров, которые исполнят главные роли королевской семьи. Больше всего поклонники сериала ждали перевоплощения Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы – редакцию Кино 24 актриса потрясла сходством.

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Королевская пара принцессы Дианы и принца Чарльза в сериале "Корона"

Ранее уже было известно, что звезда фильма Кристофера Нолана "Довод" и мюзикла База Лурманна "Великий Гэтсби" Элизабет Дебики заменит Эмму Коррин, которая играла Диану в 4 сезоне сериала. Принца Чарльза в 5 сезоне исполнит Доминик Уэст, самой известной ролью которого является Джимми Макналти в телесериале "Прослушка" от HBO.

Актеры исполнят роли своих исторических персонажей в самый нелегкий период для королевской семьи. Учитывая сюжетную тенденцию прошлых сезонов сериала, в пятом сезоне нас ждет экранизация так называемого "annus horribilis" (ужасный год – Кино 24) для королевы Елизаветы II событий 1992 года. Именно тогда трое из ее четырех детей развелись со своими близкими, включая публичный развод Чарльза с Дианой.



Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы в сериале "Корона" 5 сезон / Фото Netflix



Доминик Уэст в роли принца Чарльза в сериале "Корона" 5 сезон / Фото Netflix

Актеры, которые присоединились к сериалу "Корона" в 5 сезоне

К паре Дебики и Уэста присоединятся:

Имельда Стонтон возьмет на себя роль королевы Елизаветы II, заменяя Оливию Коулман,

Джонатан Прайс в роли принца Филиппа, заменяющий Тобайаса Мензиса,

Лесли Менвилл в роли принцессы Маргарет, которая заменит Хелену Бонем Картер,

Клавдия Харрисон исполнит роль дочери Елизаветы II – принцессы Анны.

Что известно о сериале "Корона"