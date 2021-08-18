"Корона" 5 сезон: Элизабет Дебики ошеломила сходством с принцессой Дианой – новые кадры сериала
Источник:Variety
Netflix показал первый кадр из 5 сезона сериала "Корона", где Элизабет Дебики исполнила роль принцессы Дианы, а Доминик Уэст – в роли принца Чарльза. Как перевоплотились актеры в своих исторических героев – смотрите фото на Кино 24.
Съемки нового сезона сериала "Корона" от Netflix начали в июле 2021 года. После официального старта в сети начали появляться фотографии актеров, которые исполнят главные роли королевской семьи. Больше всего поклонники сериала ждали перевоплощения Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы – редакцию Кино 24 актриса потрясла сходством.
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Королевская пара принцессы Дианы и принца Чарльза в сериале "Корона"
Ранее уже было известно, что звезда фильма Кристофера Нолана "Довод" и мюзикла База Лурманна "Великий Гэтсби" Элизабет Дебики заменит Эмму Коррин, которая играла Диану в 4 сезоне сериала. Принца Чарльза в 5 сезоне исполнит Доминик Уэст, самой известной ролью которого является Джимми Макналти в телесериале "Прослушка" от HBO.
Актеры исполнят роли своих исторических персонажей в самый нелегкий период для королевской семьи. Учитывая сюжетную тенденцию прошлых сезонов сериала, в пятом сезоне нас ждет экранизация так называемого "annus horribilis" (ужасный год – Кино 24) для королевы Елизаветы II событий 1992 года. Именно тогда трое из ее четырех детей развелись со своими близкими, включая публичный развод Чарльза с Дианой.
Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы в сериале "Корона" 5 сезон / Фото Netflix
Доминик Уэст в роли принца Чарльза в сериале "Корона" 5 сезон / Фото Netflix
Актеры, которые присоединились к сериалу "Корона" в 5 сезоне
К паре Дебики и Уэста присоединятся:
- Имельда Стонтон возьмет на себя роль королевы Елизаветы II, заменяя Оливию Коулман,
- Джонатан Прайс в роли принца Филиппа, заменяющий Тобайаса Мензиса,
- Лесли Менвилл в роли принцессы Маргарет, которая заменит Хелену Бонем Картер,
- Клавдия Харрисон исполнит роль дочери Елизаветы II – принцессы Анны.
Что известно о сериале "Корона"
- Премьера сериала "Корона" состоялась на стриминговой платформе Netflix в 2016 году, события первого сезона рассказывают о восхождении на королевский трон Елизаветы II в 1952 году.
- Сериал "Корона" получил номинацию за лучший драматический сериал на 73-ю самую престижную телевизионную премию США "Эмми".
- Команда авторов сериала никак не могла выбрать юного актера на роль принца Гарри, который по сценарию 5 сезона, должен появится в пятой серии.
- Принц Гарри рассказал, что ему нравится сериал "Корона". Он аргументировал это тем, что художественное произведение является лучше, по его мнению, чем искаженные факты о королевской семье в прессе.