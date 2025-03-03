В Лос-Анджелесе объявили победителей кинопремии Оскар-2025. Желанную статуэтку в номинации "Лучший фильм" получили создатели ленты "Анора".

Этот фильм получил награды сразу в нескольких номинациях: “Лучший оригинальный сценарий” и “Лучший монтаж” и “Лучшая режиссура”. А Майки Мэдисон получила Оскар за "Лучшую женскую роль", пишет Кино 24.

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"Анора" – это драма, которая рассказывает историю молодой секс-работницы из Бруклина, по имени Анора, которая влюбляется в сына российского олигарха и выходит за него замуж. Однако ее счастье не длится долго – родители парня узнают об этом браке и пытаются заставить молодоженов аннулировать его, что приводит к напряженным событиям и драматическим поворотам в жизни главных героев.

Отметим, что именно в этом фильме снялся путинист Юрий Борисов. Он был номинирован на "Лучшую мужскую роль второго плана", однако победу так и не получил. Роберт Дауни-младший высмеял российского актера прямо со сцены, вспомнив его посещение оккупированного Крыма и участие в пропагандистских фильмах.

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