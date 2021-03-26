Леонард Нимой стал культовым героем всемирно сериала "Звездный путь". В то же время его жест "приветствие вулканцев" до сих пор используют фанаты во всем мире.

Актер, фотохудожник, певец и поэт Леонард Нимой родился 26 марта 1931 года. Интересно, что он имеет украинские корни.

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Что известно о семье Леонарда Нимоя

Родители актера родились и проживали в городе Изяслав на Хмельнитчине. В начале ХХ века этот город входил в состав Волынской губернии.

Однако Леонард родился уже в не Украине, ведь его родители эмигрировали в США.

Моя семья приехала из украинского городка Изяслав. Маму вывезли через границу Польши, под стогом сена, а отец уже пешком перебирался через границу, которую очень тщательно патрулировали. Затем они поехали в Бостон,

– рассказал Нимой.



Леонард Нимой в детстве / Фото Donovancrow

Уже в Бостоне отец актера открыл парикмахерскую, которую приобрел за сбережения. Мать была домохозяйкой. Первым языком, который выучил маленький Леонард, был идиш, а впоследствии – английский.

Актерские способности Нимого проявлялись с детства

Еще с детства у Леонарда проявлялись актерские способности, поэтому отец отдал его на уроки драмы в Бостонский колледж. Там Нимой получил азы актерского ремесла.

Параллельно, как и большинство американских студентов, Леонард работал и зарабатывал себе на жизнь. Это, конечно, была не работа актера, ведь он продавал пылесосы.

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Когда началась актерская карьера

После окончания колледжа, Леонард поехал в Калифорнию, где и начал карьеру актера. Первую серьезную роль мужчина сыграл в фильме "Kid Monk Baroni".

Это был очень хороший старт для никому неизвестного мальчика-еврея из Бостона. Впрочем, служба в армии и семейная жизнь сделали паузу в его карьере.



Леонард Нимой в фильме "Kid Monk Baroni" / Скриншот из фильма

Роль в "Звездном пути"

Когда актеру было 33 года, его жизнь изменил кастинг на роль в сериале "Звездный путь". Образ героя по имени Спок привязался к нему на всю жизнь.

Справка. Сначала это очень раздражало актера. Он даже написал книгу "Я не Спок", но с годами полюбил этот образ и издал вторую книгу под названием "Я – Спок".

Особый жест актера

В телесериале персонаж имел очень характерный жест – "приветствие вулканцев". Его принес именно Леонард Нимой. Это древнее еврейское благословение. Таким жестом священнослужители благословили народ Израиля в синагогах.



Жест Леонарда Нимого / Фото Scarlet Boulevard

Идея использовать именно такое приветствие очень понравилась режиссеру сериала, ведь это была хорошая возможность принести что-то уникальное в культуру вулканцев.

Другие увлечения Нимого

Параллельно с кинокарьерой, Нимой профессионально занимался фотографией. Его работы можно увидеть в экспозициях музеев Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Нового Орлеана.

В течение своей жизни Нимой написал 11 книг. Также он был ведущим на телевидении и записывал собственные песни.

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Леонард Нимой прожил 83 года. В своем последнем посте в Twitter в 2015 году он написал: "Жизнь, как сад. Идеальные моменты могут присутствовать, но их негде сохранить, кроме памяти. Живите долго и процветайте".