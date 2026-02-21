Однако это не единственная работа Робби, которая вызвала ажиотаж среди киноманов. 24 Канал расскажет сразу о нескольких новых фильмах с Марго, которые точно стоят вашего внимания.

Какие фильмы с Марго Робби стоит посмотреть?

"Большое смелое красивое путешествие"

Год: 2025

Рейтинг IMDb: 6.0

Сара и Дэвид познакомились на свадьбе общего друга. Незадолго после этого они отправляются в большое смелое красивое путешествие, во время которого они снова переживают важные моменты из своего прошлого. Важно то, что это помогает им понять, как оказались в том месте, где есть сейчас, и, возможно, даст шанс изменить будущее.

"Барби"

Год: 2023

Рейтинг IMDb: 6.8

Это яркая сатирическая комедия, которая несколько лет назад наделала шума на весь мир. Главная героиня – кукла Барби, которая для того, чтобы найти ответы на сложные вопросы о себе и своем предназначении отправляется из идеального Барбиленда в реальный мир. В фильме есть много феминистических месседжей и иронии над современным обществом.

"Вавилон"

Год: 2022

Рейтинг IMDb: 7.1

События фильма происходят в 1920-х годах в Голливуде. Тогда немое кино пользуется большой популярностью, но постепенно на первый план выходят картинки со звуком. В ленте ярко показаны взлеты и падения нескольких амбициозных художников, которые пытаются выжить среди безумных вечеринок, жестокой конкуренции и всемирной славы. В этой драме, где главные роли сыграли Марго Робби и Брэд Питт, видим цену успеха и темную сторону "золотой эры" кино.

"Амстердам"

Год: 2022

Рейтинг IMDb: 6.1

В центре сюжета – трое друзей – врач, медсестра и адвокат. После Первой мировой войны они оказываются в центре опасного заговора – их обвиняют в в совершении преступления, которое они не совершали. Пытаясь доказать свою невиновность, друзья раскрывают один из самых неординарных заговоров в США 1930-х годов.

Какие фильмы посмотреть с Джейкобом Элорди?

Еще одна главная роль в "Буреломном перевале" принадлежит Джейкобу Элорди. Однако он сыграл еще в нескольких интересных фильмах, которые подарят яркие эмоции.